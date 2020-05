“Vou transar pensando no bebê da Thaeme”, diz sertanejo Eduardo Costa em live

Metrópoles - Eduardo Costa participou da transmissão da live sertaneja Cabaré, nesta sexta-feira (01/05), ao lado do seu parceiro Leonardo. Os cantores, que já não dividiam o mesmo palco desde 2018, se reencontraram novamente após pressão dos patrocinadores para a realização da versão on-line do show.

No entanto, durante o reencontro, Eduardo Costa chegou a deixar seu parceiro Leonardo visivelmente constrangido durante a transmissão da live, fazendo declarações polêmicas.

A mais estarrecedora, foi sobre a filha da cantora Thaeme, da dupla com Thiago. O cantor declarou: “Ô Thaeme, fiquei sabendo que você foi mãe, me chama para ver esse menino, sou louco para ver menino bonito. Porque a gente quando quer ser pai, é louco para ver um menino bonito, e eu sei que você tem cara de rica, eu tenho cara de pobre, me leva para eu ver seu menino. Aí na hora de trepada e lembro do seu menino bonito”

Neste momento, visivelmente irritado, Leonardo interrompeu: “Gente do céu”, disse o pai de Zé Felipe indignado.

