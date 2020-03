Wajngarten pode ter transmitido coronavírus para Bolsonaro e Trump

247 - Wajngarten está com suspeita do vírus e acompanhou Bolsonaro, em recentre viagem a Miami, nos EUA. O chefe da Secom e o presidente brasileiro estiveram com Donald Trump e fotos até foram publicadas nas redes sociais.

Segundo a jornalista Mônica Bergamo, o chefe da Secom realizou exames clínicos no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e o resultado sairá amanhã.

A reportagem do site Catacra Livre ainda destaca que "o chefe da Secom fez uma publicação no Twitter dizendo que está bem, mas ele não confirmou, nem negou a informação. Wajngarten ainda aproveitou para criticar o Dr Drauzio Varella. “Em que pese a banda podre da imprensa já ter falado absurdos sobre a minha religião, minha família e minha empresa, agora falam da minha saúde. Mas estou bem, não precisarei de abraços do Drauzio Varella”."