WhatsApp e Instagram saem do ar nesta segunda-feira

Apoie o 247

Clube de Economia

Portal Metrópoles - Usuários do WhatsApp e do Instagram reclamaram que os aplicativos saíram do ar no início da tarde desta segunda-feira (4).

Várias pessoas disseram que o WhatsApp apresentou instabilidades, sem permitir que elas enviassem ou recebessem mensagens.

No Instagram, o problema se repetiu. Muitas reclamações indicam que além do feed não atualizar com novas postagens, usuários enfrentam dificuldades para postar novos conteúdos.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE