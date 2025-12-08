Whindersson Nunes revela questionamento sobre sua própria sexualidade

247 - Durante um recente período de internação dedicado ao cuidado da saúde mental, Whindersson Nunes passou por um processo que descreve como transformador. O humorista afirmou ter revisitado sentimentos que, por anos, preferiu não encarar. Segundo o artista, a rotina terapêutica e o ambiente acolhedor despertaram percepções que ele não imaginava vivenciar.

Em meio às conversas e à proximidade com um enfermeiro, surgiu uma reflexão profunda que o levou a uma conclusão inesperada. “Parei para pensar que talvez esse seja o meu problema com a minha vida. Eu sou gay!”, declarou ao relatar o momento de insight vivido durante o tratamento, de acordo com a coluna F5, da Folha de São Paulo.

Insight surgiu durante período de internação

Whindersson explicou que a intensidade das emoções sentidas o surpreendeu. O ambiente terapêutico, segundo ele, proporcionou o espaço necessário para reconhecer aspectos íntimos que vinha evitando há muito tempo. O vínculo criado com o profissional de saúde teria sido determinante para despertar perguntas e sensações que antes permaneciam ocultas.

Humorista detalha impacto emocional do processo

Ao revisitar episódios marcantes de sua trajetória, o humorista afirmou que o tratamento funcionou como um ponto de virada. Ele destacou que olhar para si com honestidade foi um passo inevitável e que esse movimento o ajudou a compreender melhor suas próprias demandas emocionais.

Vida pessoal do artista sempre atraiu atenção pública

A vida afetiva de Whindersson é acompanhada de perto pelo público desde o início da carreira. Ele foi casado durante cerca de dois anos com a cantora Luísa Sonza e, posteriormente, manteve relacionamento com a influenciadora Maria Lina, com quem enfrentou a perda de um bebê. Hoje, afirma que o período de internação foi decisivo para olhar para sua história com mais cuidado e admitir sentimentos que vinham sendo silenciados.