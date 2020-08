Winter expõe nome de menina de 10 anos estuprada e endereço de hospital

247 - Sara Fernanda Giromini, a Sara Winter, publicou em redes sociais o nome da menina de 10 anos que ficou grávida após estupro. Winter ainda divulgou o endereço do hospital em que a menina está internada, levando tumulto violento para a frente do hospital.

A reportagem do portal Uol destaca que “a criança teve o pedido de realização do aborto negado pelo Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, no Espírito Santo, onde mora, e buscou auxílio em outro estado. A Justiça autorizou no sábado a interrupção da gravidez.”

A matéria ainda lembra que “na postagem, Sara escreveu em caixa alta o endereço da unidade de saúde, revelou o primeiro nome da criança, e usou o termo "aborteiro" para se referir ao suposto médico que realizaria o procedimento. Em seguida, pediu que seus seguidores rezassem e "colocassem os joelhos no chão".”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.