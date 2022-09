Xi Jinping envia carta de resposta para alunos da Universidade Normal de Pequim

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou na quarta-feira (7), uma carta de resposta para alunos do Projeto de Bons Professores da Universidade Normal de Pequim (UNB). Na ocasião do aniversário de 120 anos do estabelecimento da instituição e do 38º Dia dos Professores da China, que cairá no dia 10, o líder chinês cumprimentou todos os professores e alunos da UNB e os professores de todo o país.

Xi Jinping disse que está feliz em saber que os alunos do Projeto de Bons Professores aumentaram seus conhecimentos e reforçaram a determinação de aplicar a causa educacional nas regiões remotas através de um ano de estudo.

O líder chinês lembrou que a UNB foi a primeira instituição de educação superior para a formação de professores da China dos tempos modernos e formou uma grande quantidade de excelentes professores para o país. Ele espera que os alunos persistam no lema da universidade “estudo como professor, ações como exemplo”, estudem duramente e vão aos lugares onde a pátria e o povo mais precisam depois da graduação.

Desde 2021, a China lançou o Projeto de Bons Professores que visa criar anualmente cerca de 10 mil professores para 832 distritos que acabaram de sair da pobreza e os distritos fronteiriços no oeste do país.

