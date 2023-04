Xi Jinping pede implementação sólida da campanha de educação do Partido para fortalecer coesão e unir forças

A iniciativa deve ser uma oportunidade para armar ainda mais todos os membros do Partido com as novas teorias do Partido e fortalecer seu entendimento do Marxismo, disse Xi edit

Rádio Internacional da China - O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), Xi Jinping, pediu na segunda-feira (3) esforços sólidos para realizar a campanha de educação sobre o estudo e a implementação do pensamento sobre o socialismo com características chinesas para a Nova Era, para fortalecer a coesão e unir forças para avançar na nova jornada.

Xi Jinping, também presidente chinês e presidente da Comissão Militar Central, fez a observações durante um importante discurso em uma conferência de trabalho sobre a campanha, que abrange todo o Partido.

A iniciativa deve ser uma oportunidade para armar ainda mais todos os membros do Partido com as novas teorias do Partido e fortalecer seu entendimento do Marxismo, disse o líder chinês. Ele pediu aos membros do Partido que se esforcem conjuntamente para construir de forma abrangente uma China socialista moderna e realizar a grande revitalização da nação chinesa.

O líder chinês assinalou que a campanha de educação, concentrada em funcionários de nível distrital e acima, assim como diretivo, é uma medida importante para implementar os princípios orientadores do 20º Congresso Nacional do PCCh. Ele disse que a iniciativa é de grande importância para unir os membros do Partido em pensamento, resolver problemas proeminentes dentro do Partido, ajudar o Partido a manter um estreito vínculo com o povo e promover a causa do Partido e do Estado.

“A campanha de educação deve orientar os membros e funcionários do Partido na melhora de sua capacidade de julgamento, pensamento e implementação políticos para transformar o Partido em ‘uma peça de ferro inalterável’ que seja invencível”, indicou Xi Jinping.

O presidente chinês apontou que, através da educação e orientação, espera-se que os membros e funcionários do Partido sejam mais capazes de procurar um desenvolvimento de alta qualidade, servir ao povo e proteger-se contra riscos e desativá-los.

Os membros do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do PCCh, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Ding Xuexiang, Li Xi, e o vice-presidente Han Zheng estavam presentes na reunião. Cai Qi, membro do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do PCCh e chefe do grupo dirigente central para a campanha, proferiu um discurso de conclusão.

