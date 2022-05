Xi Jinping responde à carta de Sarah Lande, amiga do estado de Iowa, EUA

Xi Jinping lembrou que visitou o belo estado de Iowa duas vezes e forjou um vínculo indissolúvel com a cidade de Muscatine edit

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, respondeu recentemente a uma carta enviada por Sarah Lande, uma amiga no estado de Iowa, EUA.

Na carta, Xi Jinping lembrou que visitou o belo estado de Iowa duas vezes e forjou um vínculo indissolúvel com a cidade de Muscatine. Os povos da China e dos EUA são povos grandes, e a amizade entre os dois povos não só é um patrimônio precioso, mas também fornece um fundamento importante para o desenvolvimento das relações bilaterais. O povo chinês, junto com o povo estadunidense, está disposto a reforçar o intercâmbio amistoso e promover a cooperação de benefício recíproco, a fim de impulsionar o bem-estar dos dois povos.

O presidente chinês estimula Sarah Lande e os velhos amigos de Iowa a continuar plantando as sementes da amizade e contribuindo para a amizade dos povos dos dois países.

Em 1985, Sarah Lande recebeu Xi Jinping, então secretário do Comitê do Partido Comunista da China no distrito de Zhengding, quando visitou a cidade de Muscatine. Em 2012, durante outra visita de Xi Jinping, então vice-presidente da China, aos EUA, ele foi a casa de Sarah Lande para encontrar os velhos amigos dos EUA.

Recentemente ela enviou uma carta ao líder chinês, na qual agradeceu pela grande amizade e manifestou o desejo de aprofundar o intercâmbio pessoal e cultural, assim como reforçar o entendimento e a confiança mútua. Junto com a carta, Sarah Lande enviou de presente o livro de memória, de sua autoria, “Grande Amigo: História de Xi Jinping e Iowa”.

