Xuxa diz que não negou foto com fã bolsonarista

Metrópoles - Após circular nas redes sociais, na última segunda-feira (18), a informação de que Xuxa Meneghel teria negado foto com uma fã que apoia o presidente, a assessoria da apresentadora, em conversa com a coluna LeoDias, esclareceu que a informação é falsa, e que ela jamais negaria foto a um admirador. Xuxa revelou, inclusive, que já tirou fotos com Bolsonaro, apesar de ser declaradamente contra o governo atual.

Viralizado nas redes sociais, o vídeo mostra o momento em que Xuxa e uma fã têm um nítido embate de ideias a respeito do atual governo. A Rainha dos Baixinhos disse que defender Bolsonaro é ir contra o seu público, formado também pela comunidade LGBTQIAP+.

Nas imagens, Xuxa está dentro de seu carro quando a fã aparece. A apresentadora a reconhece e indaga: “Ué, Tucca, veio falar comigo? Tu não é ‘bolsominion’? Não odeia quem é contra Bolsonaro?”.

A mulher tentou desviar o assunto: “Eu falei isso? Eu falei isso para alguém? Quem fala é você! Se alguém falou, é porque estão querendo exatamente isso. Eu já vi até em grupo as pessoas falando isso. Eu falei: ‘Bom, eu respeito ela, sempre respeitei e espero que ela respeite minha decisão'”.

A fã continuou: “Eu te respeito para cacete!”. E foi retrucada por Xuxa: “Isso é me respeitar?”.

O vídeo em questão termina sem aparecer qualquer tipo de recusa por parte da apresentadora. Ainda assim, viralizou nas redes sociais que ela teria se negado a posar com uma fã por conta de seu posicionamento político.

Reveja a cena:

A Xuxa se recusando a tirar foto com uma bolsominion. Rainha né? pic.twitter.com/kScBha87y8





