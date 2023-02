Yahoo encerra operação de publicidade e negócios no Brasil

Apoie o 247

247 — Yahoo encerrou a operação de publicidade e negócios no Brasil, segundo o portal Meio&Mensagem . Conforme a reportagem, na tarde de quinta-feira, 9, o escritório local comunicou a demissão dos cerca de 80 funcionários que atuavam no Yahoo Business , divisão de negócios da empresa no Brasil.

O CEO da companhia, Jim Lanzone, anunciou, em entrevista ao portal Axios, dos Estados Unidos, uma forte redução no quadro global da empresa, resultantes de mudanças na unidade de publicidade do Yahoo for Business. Os cortes, segundo o CEO, não visam reduzir custos, mas uma mudança de estratégia da empresa em relação à divisão de publicidade. A empresa quer focar em outras áreas que, segundo a companhia, seriam mais lucrativas.

De acordo com o Axios, as demissões do Yahoo atingirão 20% do quadro de funcionários da companhia em todo o mundo. Já em relação à divisão de negócios, publicidade e tecnologia, esse percentual de demissão deve chegar a 50% do quadro global. No Brasil, toda a área foi encerrada.

