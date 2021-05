YouTube se transforma em profissão no mercado de trabalho da era digital

A revolução digital que está acontecendo em todo o Brasil está criando diferentes mercados de trabalho em diversas cidades brasileiras. A carreira profissional no YouTube, por exemplo, é algo que não existia há alguns anos, e hoje é cobiçada por várias pessoas. Criar e publicar vídeos na internet se mostrou um trabalho rentável, e que é aberto para qualquer pessoa que tenha criatividade. Apesar de existirem canais com grande investimento, alguns youtubers amadores também conseguem chamar atenção do público.

Isso acontece porque existem diversas ferramentas que ajudam as pessoas que estão buscando espaço no YouTube, assim como em outras mídias digitais, e não possuem alguns conhecimentos técnicos para publicar vídeos. Uma dessas ajudas online é a ferramenta movie maker online da InVideo, que permite ao usuário criar vídeos profissionais de maneira simples e em poucos minutos. A plataforma possui milhares de modelos para serem usados nos vídeos, além de contar com tutoriais e dicas para os usuários que estão começando a criar. É uma alternativa para quem não conhece sobre edição, e mesmo assim sonha com uma carreira no universo dos vídeos online.

Essa forma de ajuda, que não exige gasto financeiro, faz com que qualquer pessoa consiga publicar um vídeo de qualidade no YouTube e dispute espaço contra canais de alto investimento. As plataformas de edição de vídeo online surgiram recentemente, e devem ganhar ainda mais espaço no futuro. Afinal, o que não faltam são novos canais sendo criados no YouTube quase diariamente. É um mercado novo, e que ainda possui muito espaço a ser explorado.

Ser um youtuber de sucesso se transformou em um sonho de muitos estudantes, e isso em diferentes áreas do mercado de trabalho. Recentemente, por exemplo, a Serasa lançou um curso de educação financeira com instrutoras youtubers que são formadas na área de economia. Ou seja, apesar de não trabalharem com edição de vídeos, essas profissionais conseguiram fazer sucesso na internet pelos conteúdos relevantes na área financeira.

Emprego da era digital

A ideia de ter o YouTube como o ambiente de trabalho é algo inovador, e mostra como o mercado de trabalho está mudando com a popularização da internet. As ferramentas de edição de vídeo facilitam a parte técnica, e as pessoas podem se concentrar quase que 100% no conteúdo que será disponibilizado. Isso faz com que profissionais de diferentes carreiras entrem para essa área.

Não é difícil encontrar, por exemplo, professores de História, de Biologia e de outras áreas que utilizam o YouTube para falar sobre conteúdos diferenciados. Esse é o caso de canais de sucesso como o Nerdologia e o Peixe Babel, que são destaques na divulgação científica na plataforma de vídeo. Ser youtuber não é apenas publicar vídeos de entretenimento, mas também criar bons conteúdos no formato audiovisual que possam acrescentar conhecimento na vida das pessoas.

Isso faz com que a era digital tenha um mercado de trabalho mais aberto, e com oportunidades que fogem do meio tradicional de emprego. Segundo pesquisa divulgada pela GoRank, a projeção para 2021 é que o YouTube cresça ainda mais na internet. A plataforma continua sendo dominante no mercado, e é uma das ferramentas mais eficientes para impulsionar projetos e negócios no meio digital.

Ou seja, ainda não é tarde para tentar criar uma carreira no YouTube, seja para falar de economia ou então de história do Brasil. A parte técnica, que é a criação do vídeo, não é mais um problema ou um obstáculo, pois a criação de vídeo online é algo que está ficando cada vez mais simples. O conteúdo ainda é a principal ferramenta para fazer sucesso na internet, seja no formato de vídeo ou em qualquer outro.

