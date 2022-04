Youtuber que espalhou fake news da vacina agora debocha de acidente de carro com ex-BB Rodrigo Mussi: ‘Cinto muito’

Apoie o 247

247 - Internado em estado delicado após ser submetido a uma cirurgia para tratar de traumatismo craniano, Rodrigo Mussi virou alvo de piada de um youtuber e humorista mineiro. Everson Zoio ironizou o acidente de carro sofrido pelo ex-BBB, na quinta-feira (31), e a falta de uso de cinto de segurança. “Cinto muito”, disse o youtuber em uma resposta a um tuíte da conta oficial de Rodrigo que falava sobre o acidente. As informações são do portal Correio Braziliense.

A web reprovou a atitude de Everson e relembrou do episódio em que Will Smith estapeou Chris Rock após fazer uma piada com a doença da esposa dele, Jada Smith, durante a cerimônia do Oscar, no último domingo (27/3). “Piada com uma situação dessas, com um cara que sofreu um acidente e está em estado grave? Nem precisa voltar no debate do Will Smith, esse aqui merece é muito mais!”, disse um seguidor.

“Everson Zoio fazendo piada com o acidente do Rodrigo Mussi, inacreditável como existe gente podre nesse mundo, pqp”, concordou outra seguidora. “O comentário do Everson sobre o acidente do Rodrigo me deu nojo”, declarou outro perfil.

Após a repercussão, o humorista apagou o tuíte e não falou mais sobre o assunto. De acordo com a equipe do influenciador, Rodrigo está com traumatismo craniano e múltiplas fraturas pelo corpo. Ele passou por uma cirurgia na perna e na cabeça no Hospital das Clínicas de São Paulo, onde está internado.

Fake news

Zoio foi suspeito de integrar um esquema internacional de disseminação de fake news contra a vacina da Pfizer.

O caso foi revelado em maio de 2021 em uma reportagem investigativa alemã, após youtubers da França e da Alemanha denunciarem um esquema com propostas de até 2 mil euros a influenciadores para que eles divulgarem desinformações sobre vacinas.

De acordo com o site, a agência Fazze, com sedes na Rússia e no Reino Unido, teria procurar influenciadores em diversos países para a publicação desse tipo de conteúdo.

