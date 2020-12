Youtuber russo é suspeito de matar namorada grávida durante live

247 - O youtuber e influenciador russo Stanislav Reshetnikov, conhecido como Stas Reeflay, de 30 anos, é suspeito de ter assassinado a namorada grávida durante uma live no YouTube na quarta-feira (2), de acordo com informações do The Sun.

Empolgado com a audiência da live, Reeflay teve a ideia de colocar sua companheira, Valentina Grigoryeva, de 28 anos, em uma varanda vestindo apenas calcinha e sutiã em um clima abaixo de 0 graus. Um usuário teria oferecido ao youtuber cerca de R$ 4.987 para que Reeflay abusasse fisicamente de Valetina.

Ela morreu na casa do youtuber, que fica no vilarejo de Ivanovka, próximo a Moscou. O crime e o atendimento médico foi transmitido ao vivo.

De acordo com a imprensa local, Reeflay aparece nas filmagens, após ver a namorada desacordada, dizendo: "Valya, você está viva? Minha coelhinha, o que aconteceu com você? Gente, sem pulso... Ela está pálida! Não está respirando!".

Ele foi detido pela polícia e, caso condenado, pode pegar até dois anos de prisão.

