Zé Roberto, ex-palmeiras, se torna novo embaixador da marca NetBet

O futebolista também conhecido como ZR11 é uma personalidade notável entre atletas do mundo todo.

Zé Roberto, um dos ídolos brasileiros no futebol, ex-palmeiras, ex-seleção, dentre muitos outros, está junto com a NetBet em uma nova parceria, se tornando embaixador da casa de apostas esportivas pioneira no país. A empresa lançou junto de ZR11 a campanha #JogaJunto com uma divulgação em vídeo onde o jogador convida usuários para “jogarem junto” com ele na plataforma.

Confira a seguir:

A NetBet é pioneira no futebol no Brasil, fechando primeiramente com o time Fortaleza logo em 2018, após o Governo Federal sancionar a MP 846, relacionado às apostas de quota fixa no país. Logo após isso, se seguiram diversos patrocínios, como aos torneios BJJ Stars, Liga Universitária de São Paulo, aos clubes Vasco, Caucaia, Red Bull Bragantino e já teve como embaixador o lutador campeão UFC Júnior Cigano.

Nas redes sociais ZR11 engrandece a casa: “Estou muito feliz com essa convocação para integrar novamente em um grande time! Agora posso bater no peito novamente e dizer pela NetBet que ela é sem dúvidas uma gigante no seu segmento”.

Um “titã” no futebol

Zé Roberto já jogou em clubes gigantes como Portuguesa, Real Madrid, Flamengo, Bayer Leverkusen, Bayern de Munique, Santos, Hamburgo, Al-Gharafa, Grêmio e Palmeiras.

Tendo uma carreira duradoura e muitas vitórias, o meia foi praticamente presença garantida na Seleção Brasileira em seu tempo de atividade na mesma, sendo titular na Copa do Mundo de 2006 na Alemanha e marcando gol na vitória do Brasil contra Gana, por exemplo.

Apesar de ele ter uma identificação muito grande com o Palmeiras por ter sido o time onde encerrou sua carreira, o Bayern de Munique também é muito citado pelo mesmo por ter jogado 5 temporadas e ainda por 4 temporadas no Bayern Leverkusen.

Zé possui passaporte alemão e é o segundo jogador brasileiro com mais jogos pela Bundesliga. Ele mesmo afirma que foi na Alemanha onde ele se tornou um atleta completo: “Foi lá que entendi que meu corpo era meu instrumento de trabalho e que precisava cuidar muito bem dele pra alcançar a longevidade, como fiz depois”.

Já no Brasil, conquistar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil pelo Palmeiras, foram apenas algumas de suas vitórias.

Apostas esportivas no país

Marsio Schneider, Diretor de Marketing da NetBet, explica que "A escolha de Zé Roberto como embaixador da marca não poderia ser melhor. Exemplo de raça, dedicação, superação e garra, ZR11 é uma figura que representa tudo isto e muito mais. Imagem que representa bem a NetBet, que há 20 anos faz sucesso pelo mundo e agora vem ao Brasil com tudo".

Com alcance em mais de 20 países, o site traz sistema e suporte em português, com possibilidade de qualquer transação via PIX, sistema lançado pelo Banco Central. A modalidade de apostas esportivas é uma loteria onde o apostador tenta prever resultados de eventos reais esportivos, como placar, número de cartões, quem fará o primeiro gol etc. Nela, o apostador sabe no momento em que a aposta é feita, o quanto pode ganhar em caso de acerto por meio de um multiplicador.

