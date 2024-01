Zuckerberg inicia criação de boi com a carne mais cara do mundo e diz que rebanho vai beber cerveja

Apoie o 247

247 - Mark Zuckerberg, bilionário dono da Meta, anunciou nas suas redes sociais, na terça-feira (9) que está investindo na criação do boi que tem a carne mais cara do mundo, o wagyu, além da raça angus. As informações são do G1.

Segundo o fundador do Facebook, os animais irão crescer bebendo cerveja e comendo macadâmia, tudo cultivado na sua propriedade. No anúncio, Zuckerberg diz que a sua meta é criar a carne bovina com maior qualidade do mundo.

