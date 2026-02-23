Xi parabeniza Kim Jong Un pela eleição como secretário-geral do Partido do Trabalho da Coreia

247 - O presidente da China e secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, enviou uma mensagem de felicitações a Kim Jong Un por sua eleição ao cargo de secretário-geral do Partido do Trabalho da Coreia, que governa a República Popular Democrática da Coreia.

A informação foi divulgada pelo Global Times, que destacou o gesto de Xi nesta segunda-feira (23), ao cumprimentar o dirigente norte-coreano pela escolha para a principal função partidária.

A eleição consolida Kim Jong Un à frente da estrutura central do partido governante, responsável pela condução política da República Popular Democrática da Coreia. A mensagem enviada por Xi Jinping evidencia a manutenção das boas relações entre Pequim e Pyongyang em nível partidário.

O Partido do Trabalho da Coreia é a principal organização política do país e exerce papel central na definição das diretrizes estratégicas nacionais. A manifestação do dirigente chinês ocorre no contexto das relações históricas entre os dois países, tradicionalmente marcadas pela cooperação.