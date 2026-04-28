Criação do CNP por Vargas pavimentou a Petrobras e abriu caminho para o pré-sal

247 – A criação do Conselho Nacional do Petróleo (CNP), em 29 de abril de 1938, pelo presidente Getúlio Vargas, representou um marco histórico na construção da soberania energética brasileira. A medida, adotada em um contexto de crescente industrialização e de disputa internacional por recursos estratégicos, estabeleceu as bases para o controle estatal sobre o petróleo e abriu caminho para a criação da Petrobras, consolidando uma política nacional voltada ao desenvolvimento.

Ao instituir o CNP, Vargas buscava garantir que o petróleo — recurso vital para a economia moderna — não fosse subordinado a interesses estrangeiros. A decisão refletia uma visão estratégica de Estado, que compreendia a energia como elemento central para a industrialização, a defesa nacional e a autonomia econômica.

O petróleo como eixo da soberania nacional

Nos anos 1930, o Brasil ainda era altamente dependente da importação de combustíveis. A criação do CNP permitiu ao governo organizar a pesquisa, a exploração e a regulamentação do setor, colocando o Estado no centro das decisões e estruturando uma política energética nacional.

Essa diretriz se aprofundaria nas décadas seguintes, especialmente com a campanha “O petróleo é nosso”, que mobilizou amplos setores da sociedade brasileira e culminou, em 1953, na criação da Petrobras. A estatal tornou-se o principal instrumento de execução da política energética, consolidando o projeto iniciado por Vargas e garantindo ao país capacidade operacional e tecnológica no setor.

A visão desenvolvimentista daquele período entendia que o controle sobre recursos naturais estratégicos era condição indispensável para o crescimento econômico e para a redução das desigualdades.

Da Petrobras ao pré-sal: uma nova fronteira estratégica

Décadas depois, essa estratégia se mostrou decisiva com a descoberta das reservas do pré-sal, anunciadas em 2007. Localizadas em águas ultraprofundas da costa brasileira, essas jazidas colocaram o Brasil entre os principais produtores de petróleo do mundo.

A Petrobras, fruto direto da política inaugurada com o CNP, desempenhou papel central nesse processo, desenvolvendo tecnologias pioneiras para exploração em condições extremas. O domínio tecnológico acumulado ao longo de décadas permitiu ao país transformar uma riqueza potencial em produção efetiva.

O pré-sal rapidamente se tornou o principal eixo da produção nacional de petróleo, respondendo por grande parte da extração brasileira e elevando o país a uma posição estratégica no mercado global de energia.

Impactos econômicos e disputa de rumos

A exploração do pré-sal tem impactos profundos na economia brasileira. Além de gerar receitas bilionárias, contribui para o financiamento de políticas públicas por meio de royalties e participações especiais, beneficiando estados e municípios.

O setor também impulsiona cadeias produtivas, gera empregos qualificados e fortalece a indústria nacional. Ao mesmo tempo, tornou-se objeto de disputas políticas e econômicas sobre o modelo de exploração e o grau de participação do Estado.

Nos últimos anos, mudanças no marco regulatório e políticas de desinvestimento levantaram debates sobre o risco de enfraquecimento da Petrobras e de perda de controle nacional sobre recursos estratégicos. Em contraponto, setores defendem a retomada de uma política energética mais ativa, com a estatal no centro das decisões.

Atualidade do legado de Vargas

Mais de oito décadas após a criação do CNP, a decisão de Getúlio Vargas segue reverberando na estrutura econômica do país. A existência da Petrobras e a capacidade de explorar o pré-sal são resultados diretos de uma estratégia de longo prazo baseada na soberania energética.

Em um cenário global de transição energética e disputa por recursos, o Brasil se encontra diante de escolhas estratégicas sobre o uso de suas riquezas naturais. O legado do CNP e da Petrobras reforça a importância de políticas públicas que articulem desenvolvimento econômico, soberania nacional e bem-estar social.

A história iniciada em 1938 demonstra que decisões estruturais de Estado podem moldar o destino de uma nação por décadas — e que o petróleo, especialmente o pré-sal, permanece como um dos pilares centrais da economia brasileira.