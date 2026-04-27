Hoje é o dia de celebrar o choro, um dos grandes patrimônios do Brasil, e o gênio Pixinguinha

247 – O Brasil celebra neste 23 de abril o Dia Nacional do Choro, uma das expressões mais refinadas e autênticas da música brasileira. A data foi escolhida em homenagem ao nascimento de Alfredo da Rocha Vianna Filho, o eterno Pixinguinha, figura central na construção do gênero e um dos maiores gênios da cultura nacional.

Criado no Rio de Janeiro no final do século XIX, o choro — ou chorinho — é um estilo que combina virtuosismo, improvisação e uma profunda sensibilidade melódica. Ao longo das décadas, consolidou-se como um verdadeiro patrimônio cultural do Brasil, influenciando gerações de músicos e atravessando fronteiras.

O legado de Pixinguinha

Pixinguinha não foi apenas um grande compositor e instrumentista. Ele foi um revolucionário. Sua obra ajudou a estruturar o choro como linguagem musical e elevou o gênero a um patamar de sofisticação comparável às grandes tradições musicais do mundo.

Entre suas composições mais célebres está “Carinhoso”, uma das músicas brasileiras mais conhecidas de todos os tempos, além de “Lamentos”, “Rosa” e “Um a Zero”. Sua atuação como arranjador e flautista também foi decisiva para a evolução da música popular brasileira.

Clássicos que marcaram gerações

O repertório do choro é vasto e repleto de obras-primas que seguem vivas nas rodas e nos palcos. Entre os grandes clássicos, destacam-se:

“Tico-Tico no Fubá” (Zequinha de Abreu), um dos choros mais conhecidos internacionalmente

(Zequinha de Abreu), um dos choros mais conhecidos internacionalmente “Brasileirinho” (Waldir Azevedo), símbolo do virtuosismo do cavaquinho

(Waldir Azevedo), símbolo do virtuosismo do cavaquinho “Noites Cariocas” (Jacob do Bandolim), expressão da elegância e da melancolia do gênero

(Jacob do Bandolim), expressão da elegância e da melancolia do gênero “Doce de Coco” (Jacob do Bandolim), referência obrigatória nas rodas de choro

(Jacob do Bandolim), referência obrigatória nas rodas de choro “Pedacinhos do Céu” (Waldir Azevedo), que une lirismo e técnica apurada

(Waldir Azevedo), que une lirismo e técnica apurada “Receita de Samba” (Jacob do Bandolim), mostrando o diálogo entre gêneros brasileiros

(Jacob do Bandolim), mostrando o diálogo entre gêneros brasileiros “Apanhei-te, Cavaquinho” (Ernesto Nazareth), um dos pilares da tradição instrumental brasileira

Essas composições seguem sendo executadas por músicos de todas as idades, reafirmando a vitalidade do choro como linguagem viva e em constante renovação.

Um patrimônio vivo da cultura brasileira

Mais do que um gênero musical, o choro é uma forma de encontro. As tradicionais rodas de choro, realizadas em bares, praças e centros culturais, representam um espaço democrático de criação, improviso e convivência.

Ao longo do tempo, o choro dialogou com outros estilos, influenciando o samba, a bossa nova e até o jazz. Sua complexidade harmônica e riqueza rítmica fazem dele uma das mais sofisticadas manifestações musicais do país.

Celebrar o Dia Nacional do Choro é, portanto, reconhecer a força da cultura brasileira e a genialidade de artistas como Pixinguinha, que ajudaram a construir uma identidade musical única, profundamente enraizada na história e na alma do Brasil.