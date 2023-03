12 de março: dia da 'Marcha do Sal', um marco na luta de Gandhi pela independência da Índia

Apoie o 247

ICL

247 – A Marcha do Sal foi uma campanha liderada pelo líder pacifista indiano Mahatma Gandhi em 1930, durante o domínio colonial britânico na Índia. A campanha visava protestar contra a política britânica de monopólio sobre a produção e venda de sal na Índia.

Na época, os indianos eram obrigados a comprar o sal produzido pelos britânicos, que eram os únicos autorizados a produzi-lo e a cobrar impostos sobre o comércio. Gandhi liderou a Marcha do Sal como uma forma de protesto pacífico contra essa injustiça, que afetava a vida cotidiana dos indianos.

A marcha começou com uma caminhada de Gandhi e seus seguidores de Ahmedabad até a cidade costeira de Dandi, em Gujarat, onde eles pretendiam fazer sal a partir da água do mar, desafiando assim a proibição britânica.

Ao longo da campanha, Gandhi e seus seguidores enfrentaram a repressão do governo britânico, com prisões, espancamentos e mortes. No entanto, a Marcha do Sal atraiu a atenção internacional e aumentou a pressão sobre os britânicos para que cedessem aos pedidos dos indianos por independência.

A campanha culminou com a Declaração de Independência da Índia em 1947, que pôs fim ao domínio britânico sobre o país. A Marcha do Sal continua a ser um símbolo da luta pacífica e não violenta pela justiça social e pela liberdade, e a figura de Gandhi é reverenciada como um dos maiores líderes da história moderna.

O papel de Gandhi na história

Mohandas Karamchand Gandhi, mais conhecido como Mahatma Gandhi, foi um líder político e espiritual indiano que desempenhou um papel fundamental na história da Índia e do mundo.

Gandhi é mais conhecido por sua campanha pela independência da Índia do domínio britânico, que se tornou conhecida como o Movimento de Independência da Índia. Ele liderou o movimento usando táticas não violentas, como a desobediência civil, o boicote econômico e a greve de fome.

Gandhi também foi um defensor da igualdade racial e da justiça social, lutando contra a discriminação contra os dalits (intocáveis) e outras castas mais baixas na Índia. Ele também foi um defensor da igualdade de gênero e da não violência em todas as esferas da vida.

Além disso, Gandhi foi uma figura importante no movimento pela independência dos países colonizados em todo o mundo, inspirando líderes como Nelson Mandela e Martin Luther King Jr. Ele também foi um defensor da paz mundial e da cooperação internacional.

Em resumo, Gandhi foi uma figura histórica importante por sua liderança na luta pela independência da Índia, sua defesa da justiça social e da igualdade, sua influência em movimentos de libertação em todo o mundo e sua visão de paz e cooperação internacional (artigo escrito com uso de inteligência artificial).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.