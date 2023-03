13 de março: dia de lembrar o histórico comício de João Goulart, em 1964

Apoie o 247

247 – O Comício da Central do Brasil foi um evento político realizado em 13 de março de 1964 na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil. O evento foi organizado pelo presidente João Goulart, popularmente conhecido como Jango, e teve como objetivo mobilizar a população em defesa das reformas de base propostas por seu governo.

Na época, o Brasil enfrentava uma forte crise política e econômica, e o governo de Jango estava sob pressão da oposição conservadora e das forças armadas, que se opunham às reformas propostas. Entre essas reformas, estavam a reforma agrária, a reforma tributária e a reforma urbana, que visavam a promover a justiça social e a distribuição de renda no país.

O Comício da Central do Brasil reuniu milhares de pessoas na praça da estação de trem da Central do Brasil, no centro da cidade. Jango discursou para a multidão, defendendo suas propostas e criticando os setores conservadores da sociedade. O comício foi marcado por grande entusiasmo e apoio popular ao presidente, mas também gerou forte reação da oposição e dos militares.

O evento é considerado um marco na história política do Brasil, pois ocorreu pouco antes do golpe militar que derrubou Jango e instaurou uma ditadura militar no país que durou 21 anos. O Comício da Central do Brasil é lembrado como um momento de intensa mobilização popular em defesa da democracia e das reformas sociais (artigo escrito com uso de inteligência artificial).

