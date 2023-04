25 de Abril de 1945, o dia em que a Itália derrotou o nazi-fascismo

Apoie o 247

247 - O dia 25 de abril é conhecido como o Dia da Libertação da Itália, uma das datas mais importantes na história do país.

Em 25 de abril de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, as forças nazistas foram finalmente derrotadas pelas forças Aliadas e as tropas italianas que se opuseram a Mussolini. Os guerrilheiros mobilizados pelo Partido Comunista Italiano e outras forças democáticas foram uma destacada força do combate antifascista.

Esse dia é considerado uma celebração da resistência italiana contra o fascismo e a opressão nazista. A Itália era governada por Mussolini desde 1922 e, em 1943, ele foi destituído do poder, preso e morto. No entanto, a Itália permaneceu em guerra contra as forças nazistas, que ocuparam o norte do país.

A resistência italiana lutou contra a ocupação nazista e apoiou as forças Aliadas na libertação do país. Em 25 de abril de 1945, os Aliados entraram em Milão e outras cidades importantes, e a resistência italiana assumiu o controle de várias outras áreas.

O Dia da Libertação da Itália é uma ocasião para os italianos lembrarem o heroísmo daqueles que lutaram pela liberdade do país e celebrarem a unidade e a democracia. É um feriado nacional na Itália, marcado por desfiles, eventos públicos e homenagens aos mártires da resistência.

Vale recordar as palavras do então secretário-geral do Partido Comunista Italiano, Palmiro Togliatti, no 5º congresso deste partid,o realizado em 29 de dezembro de 1945, oito meses depois da vitória: “Camaradas, se olharmos para o caminho que percorremos nos últimos anos, podemos concluir que cumprimos com honra a tarefa que nos propusemos, que era servir à causa da classe trabalhadora, do povo e da nação italiana; cumprimos a tarefa de lutar pela destruição do fascismo, pela restauração das liberdades democráticas, pela renovação da Itália. [...] Nesta luta - continua o secretário-geral - não estivemos sozinhos, nem reivindicamos nenhum mérito exclusivo. Tivemos ao nosso lado operários, entre eles operários socialistas, operários e intelectuais do Partido da Ação, do Partido Democrata Cristão e de outras correntes democráticas e liberais a quem enviamos as saudações fraternas dos combatentes. Na luta pela libertação do nosso país, criou-se entre o nosso partido e estas outras tendências democráticas uma unidade de propósitos e de ação que foi uma das principais causas da nossa vitória. Esta unidade não deve ser quebrada hoje, pelo contrário, deve durar e se consolidar, deve se tornar um dos alicerces da nova Itália que queremos construir juntos”.

