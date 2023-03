31 de março: neste dia, nasceu Descartes, um dos filósofos mais influentes de todos os tempos

Apoie o 247

247 – René Descartes, nascido em 31 de março de 1596, é considerado um dos filósofos mais influentes da história da filosofia mundial e é conhecido como o "pai da filosofia moderna". Sua obra e seu pensamento tiveram grande importância em várias áreas do conhecimento, como a filosofia, a matemática, a física, a psicologia e a epistemologia.

Descartes é famoso por sua "dúvida metódica", que se tornou um método fundamental na filosofia moderna. Ele argumentou que a dúvida é necessária para chegar a uma verdade absoluta e que a única coisa que podemos ter certeza é da nossa própria existência, expressa na frase "Penso, logo existo". A partir dessa premissa, ele desenvolveu um sistema de conhecimento que se baseia na razão e na lógica, em oposição ao conhecimento tradicional que se baseava na autoridade e na tradição.

Outra contribuição importante de Descartes foi a introdução da geometria analítica, que permitiu a solução de problemas matemáticos complexos e foi um avanço significativo na matemática e na física. Ele também foi um dos primeiros a argumentar que a mente e o corpo são duas entidades distintas, o que teve grande influência na psicologia e na filosofia da mente.

Em resumo, Descartes foi um pensador visionário que abriu caminho para a filosofia moderna, estabelecendo um novo método de investigação e fornecendo ideias fundamentais para a compreensão do conhecimento, da mente, do corpo e da natureza.

O que significa a frase "penso, logo existo"?

A frase "penso, logo existo" (em latim, "cogito, ergo sum") é uma das mais famosas proposições filosóficas de todos os tempos e foi proposta pelo filósofo René Descartes. Ela resume sua dúvida metódica, que é a base de seu sistema filosófico.

A ideia por trás da frase é que, mesmo que tudo o que acreditamos ser real seja apenas uma ilusão ou um sonho, ainda assim devemos existir, pois estamos pensando. Em outras palavras, a única coisa que podemos ter certeza é da nossa própria existência, porque é impossível pensar sem existir.

Ao colocar a mente como ponto de partida do conhecimento, Descartes inaugurou uma nova era na filosofia, que ficou conhecida como "racionalismo". Ele argumentou que a razão é a única fonte confiável de conhecimento e que a verdade pode ser descoberta através do pensamento lógico e da reflexão filosófica.

Assim, a frase "penso, logo existo" resume a ideia central do método cartesiano, que consiste em duvidar de tudo até que se chegue a uma verdade incontestável, que é a existência do sujeito pensante (artigo escrito com ajuda de inteligência artificial).

