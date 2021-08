“A base de toda opressão que existe no mundo é o imperialismo”, diz Rui Costa Pimenta

O presidente do PCO, em entrevista à TV 247, afirmou que a vitória do Talibã tem uma importância “colossal”, uma vez que o império estadunidense sai, mais uma vez, derrotado após ter gastado trilhões de dólares em uma guerra. Assista edit

247 - O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, em entrevista à TV 247, defendeu que a vitória do Talibã no Afeganistão seja compreendida, em primeiro lugar, como uma derrota do imperialismo estadunidense. Ele criticou o discurso utilizado pela mídia hegemônica, que segundo ele promove a ideia de que os Estados Unidos se preocupam com o sofrimento do povo afegão.

Para o líder partidário, é preciso entender o imperialismo como o principal causador da opressão ao redor do mundo. “As pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender que a base fundamental de sustentação de toda opressão e exploração que existe no mundo é o imperialismo. As pessoas se confundem, e uns acham que o imperialismo é defensor das liberdades, sendo que o imperialismo sustenta todos os regimes autoritários e ditatoriais que existem no mundo, praticamente. Outros acham que o imperialismo defende o negro, os povos oprimidos, como os árabes, a mulher, o homossexual. Isso é uma apreciação falsa dos acontecimentos”, disse.

“Se o imperialismo desaparecesse amanhã por uma gigantesca revolução nos Estados Unidos, a maior parte dos países do mundo se libertaria dos seus opressores locais. É o caso do Brasil. A burguesia brasileira não tem força suficiente para se manter sem o imperialismo. Estamos tratando aqui de um grande problema geopolítico, a derrota do imperialismo, num determinado lugar, é lógico, mas que tem uma importância colossal”, defendeu Rui.

O presidente do PCO comparou a derrota dos EUA no Afeganistão a outras derrotas históricas do imperialismo, como no Vietnã, no Irã e em Cuba. “Acho também que o pessoal não sabe quem é o Talibã, que é um monstro feito pelos jornais. Mas independentemente de quem seja o Talibã, a derrota do imperialismo no Afeganistão é um enorme ativo para quem está lutando no mundo inteiro contra a opressão e a exploração, seja ela qual for. Sem a derrota do imperialismo, nunca vamos ver a liberdade no mundo”, completou.

