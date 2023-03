Altman critica duramente posições pró-imperialismo dentro do PT

Apoie o 247

ICL

247 – O jornalista Breno Altman, editor do Opera Mundi, criticou duramente um post feito por Alberto Cantalice, diretor da Fundação Perseu Abramo, do Partido dos Trabalhadores, e ex-secretário de Comunicação do PT. Neste post, Cantalice classificou Cuba, Venezuela, Nicarágua e Rússia como "ditaduras", o que contraria posições históricas do partido:

Quando alguém supostamente de esquerda chama Cuba e Venezuela de “ditaduras”, objetivamente está ultrapassando a linha vermelha que separa o campo democrático-popular do campo imperialista, por profunda ignorância ou deliberada rendição. https://t.co/wWMTcrJQPd March 6, 2023

Também na noite de ontem, Altman criticou o sociólogo Emir Sader, que criticou publicamente a posição da Rússia na guerra da Ucrânia:

Tem pró-imperialista infiltrado no PT. É quem acha que ficar ao lado dos EUA, da OTAN e da Ucrânia é um gesto pela democracia e a liberdade. https://t.co/Wc4tHWmwkN — Breno Altman (@brealt) March 6, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.