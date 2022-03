América Latina comemora o aniversário de nascimento de Túpac Amaru II

Túpac Amaru II promoveu o maior movimento indígena contra os vice-reinados do Rio da Prata e do Peru, territórios sob o domínio do Império Espanhol edit

Telesur - Neste 19 de março comemora-se o 284º aniversário do nascimento do líder indígena peruano Túpac Amaru II, que liderou a maior revolução indígena da América e um dos primeiros vislumbres de emancipação do continente contra o império espanhol.

José Gabriel Condorcanqui Noguera, que ficaria para a história como Túpac Amaru II, nasceu em 19 de março de 1738 em Surimana (Cusco), província peruana de Canas.

Em 4 de novembro de 1780, Túpac Amaru II iniciou sua grande rebelião anticolonial. Ele venceu a batalha de Sangarará e estava prestes a tomar Cusco, mas as forças do vice-rei Jáuregui o derrotaram na batalha de Checacupe.

A ação se espalhou por 24 províncias da nação sul-americana. Durante a façanha, morreram 100.000 indígenas que lutaram com grande vigor, e 1.200 homens do exército monarquista foram derrotados em Sangarará.



Mesmo assim, o revolucionário Inca foi capturado, forçado a testemunhar a tortura e o assassinato de seus aliados, amigos, filhos e esposa; e finalmente assassinado brutalmente em 18 de maio de 1781, aos 43 anos.



No entanto, eles não podiam abrir mão de sua força ou do poder de seu legado. Após ser submetido a uma tentativa de desmembramento amarrando-o a cavalos, Túpac Amaru II levantou a voz e garantiu aos presentes: "Voltarei e serei milhões!", antes de ser decapitado diante das tentativas fracassadas de matá-lo.

Francisco de Miranda, também ativista pró-independência, pioneiro venezuelano na libertação da região, destacou em suas relações com a Coroa britânica a rebelião liderada pelo Inca Túpac Amaru II.



Atualmente, diversos partidos e movimentos políticos nas Américas têm dedicado seu nome ao líder indígena, devido ao seu caráter patriótico, soberano, rebelde e corajoso.

