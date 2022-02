Anistia Internacional vs. França: Macron rejeita relatório que condena crime de apartheid cometido por Israel contra palestinos

Apoie o 247

Leonardo Sobreira, do 247, com The Electronic Intifada - O relatório da ONG pelos Direitos Humanos 'Israel’s apartheid against Palestinians: Cruel system of domination and crime against humanity', publicado no dia 1 de fevereiro deste ano, denuncia as práticas de fragmentação territorial, segregação e controle, desapropriação de terras e propriedades, e negação de direitos econômicos e sociais aplicados por Israel contra o povo palestino.

Contudo, o governo francês insiste em negar a existência do crime contra a humanidade em Israel, que adquiriu tal caráter a partir do Estatuto de Roma, adotado em 17 de julho de 1998 pela Corte Penal Internacional.

Diante do jantar de gala do Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) -- considerado um lobby por Esther Benbassa, diretora de estudos da École Pratique des Hautes Études (Sorbonne) -- o primeiro-ministro francês Jean Castex, lendo um discurso elaborado por Emmanuel Macron, declarou:

“Não é aceitável, em nome de uma luta justa pela liberdade, que as organizações usem erroneamente termos historicamente carregados e vergonhosos para descrever o Estado de Israel”.

"Como alguém ousa falar de apartheid em um estado onde os cidadãos árabes estão representados no governo, parlamento e ocupam cargos de responsabilidade e liderança?”.

A presença simbólica de cidadãos palestinos de Israel em vários órgãos israelenses é frequentemente utilizada por defensores da opressão israelense como um escudo para a discriminação e opressão sistemática.

O discurso de Macron -- que se candidata à reeleição este ano -- também declara que “Jerusalém é a capital eterna do povo judeu”.



“Isso não impede ninguém de reconhecer e respeitar o apego de outras religiões a esta cidade”, acrescenta o comunicado do presidente.

