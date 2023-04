Artigo de Xi Jinping sobre novo padrão de desenvolvimento será publicado

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Um artigo de Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), sobre a aceleração da criação de um novo padrão de desenvolvimento, será publicado neste domingo (16) na oitava edição deste ano da Revista Qiushi, um periódico emblemático do Comitê Central do PCCh.

Segundo o artigo, a China é uma economia de escala imensa, que pode e deve estabelecer a circulação interna. A aceleração da constituição da nova configuração de desenvolvimento é a única saída para consolidar a base do desenvolvimento econômico e fortalecer a segurança e estabilidade do desenvolvimento, além de reforçar a vitalidade, a competitividade, o desenvolvimento e a sustentabilidade do país.

O artigo destacou dois aspectos para a aceleração da constituição da nova configuração do desenvolvimento. O primeiro aspecto é melhorar os pontos fracos nas cadeias industriais e de oferta, a fim de garantir a boa circulação da economia nacional. O segundo é elevar a força-motriz e a confiabilidade da circulação interna, além de aumentar a competitividade internacional para impulsionar a circulação internacional.

