‘Astrojildo Pereira foi a alma da fundação do PCB’, diz Marly Vianna

Opera Mundi - No programa 20 MINUTOS ENTREVISTAS desta sexta-feira (22/04), o jornalista Breno Altman entrevistou Marly Vianna, historiadora, professora, autora, e dirigente do Partido Comunista Brasileiro nos anos 1970 sobre Astrojildo Pereira (1890-1965), importante liderança comunista.

Segundo ela, Astrojildo “foi a alma da fundação do PCB”, mas já era uma importante liderança política antes do surgimento da legenda. Em 1911, ele foi para a França, onde entrou em contato com o movimento anarquista, ao qual se ligou retornando ao Brasil e do qual fez parte até 1922, quando o PCB foi criado.

Enquanto anarquista, Astrojildo participou da “ingênua” tentativa revolucionária de novembro de 1918 que pretendia tomar o Rio de Janeiro, “mas mesmo naquela época já se pensava na fundação de um partido comunista porque os anarquistas achavam que a Revolução Russa era libertária e anarquista, apoiaram-na e pensavam que o caminho era a criação de um partido”.

Até por isso, quando o PCB foi criado, ele carecia de elaboração teórica, como explicou Vianna, e a Revolução Russa foi a grande responsável pela conversão de Astrojildo ao marxismo. A legenda, segundo ela, era muito pautada pela Terceira Internacional que acreditava no poder do operariado e que a revolução viria dos sindicatos.

“Inclusive Astrojildo busca encontrar aliados entre os socialistas e os tenentes. É assim que chega a Luis Carlos Prestes. Ele, aliás, foi fundamental para atrair Prestes para o marxismo e o movimento comunista”, contou.

A relação entre os dois, contudo, foi episódica e Astrojildo, que logo nos primeiros anos do PCB se tornou seu secretário nacional, acaba sendo derrubado da direção do partido no início dos anos 30.

“Quando a Internacional surge, a América Latina praticamente não tinha relevância para ela. A preocupação de Lênin era mais com a China, a Índia e o Oriente. Só depois do sexto congresso da Internacional, em 1929, com Lênin morto e Stálin dando as ordens, é que se voltam para a América Latina e começam a intervir nos partidos comunistas – da pior maneira possível”, explicou Vianna.

Astrojildo acaba sendo chamado a Moscou. Lá, o Partido Comunista russo exige que seja feita uma autocrítica e que o PCB siga os rumos de “proletarizar” a militância. De acordo com a historiadora, o militante decide não fazê-lo e acaba sendo expulso.

“Aí vem um traço dele que eu acho absolutamente fantástico. Ele é expulso, uma enorme injustiça, e, mesmo assim, em nenhum momento critica a URSS, a internacional ou o Partido Comunista russo. Só elogia a Revolução e os Planos Quinquenais”, ressaltou.

Retorno de Astrojildo

Durante a redemocratização pós-Vargas, Astrojildo Pereira se reincorpora à vida partidária e ao PCB, mas ligado apenas à seção de agitação e propaganda, com atividades predominantemente jornalísticas. Nesse momento, se converte em um grande crítico literário, algo que não pode fazer antes por suas obrigações como militante, segundo ponderou Vianna.

“Havia muita mágoa e o PCB infelizmente desprezou vários quadros que poderiam ter sido muito importantes. O Astrojildo foi um deles. Acho que por isso se perdeu o legado dele, aliás, acho que ele nem chegou a deixar um legado porque foi esmigalhado. O próprio partido quase se esfaçelou”, lamentou.

Mesmo assim, para ela, trata-se de uma figura “que merece todas as nossas homenagens. Foi um crítico literário fantástico, apaixonado por Machado de Assis, foi um militante político de caráter humanitário e dignidade impressionantes”.

