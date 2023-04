Caitlin Johnstone: O longo plano do Ocidente para esmagar a China

Apoie o 247

Por Caitlin Johnstone, CaitlinJohnstone.com. Tradução automática do ConsortiumNews

“A China está se preparando para matar americanos e temos que nos preparar para nos defender”, recentemente o propagandista do império Gordon Chang à Fox Business.

Chang, que passou mais de duas décadas prevendo incorretamente o colapso iminente da China, fez esses comentários bizarros enquanto discutia um futuro ataque a Taiwan.

É claro que Taiwan não é os Estados Unidos e qualquer guerra potencial entre Taiwan e o continente seria um conflito interchinês que não precisa envolver um único americano, e Chang com certeza não faz parte de nenhum “nós” que jamais se envolverá em combate com os militares chineses sob quaisquer circunstâncias.

Chang enquadra sua narrativa como se a China estivesse ameaçando os americanos em suas casas, quando na realidade apenas o oposto é verdadeiro: os EUA cercam militarmente a China há muitos anos e estão acelerando rapidamente seus esforços para fazê-lo.

No outro dia, as Filipinas anunciaram a localização de quatro bases militares às quais os EUA agora terão acesso em sua operação de cerco em andamento, a maioria delas nas províncias do norte próximas à China.

Dave DeCamp do Antiwar escreve :

“Três das bases filipinas estarão localizadas nas províncias do norte das Filipinas, uma medida que irrita a China, pois podem ser usadas como palco para uma luta por Taiwan. Os EUA terão acesso ao Aeroporto Lal-lo e à Base Naval Camilo Osias, ambos localizados na província de Cagayan, no norte. Na província vizinha de Isabela, os Estados Unidos terão acesso ao Camp Melchor Dela Cruz.Os militares dos EUA também poderão se expandir para Palawan, uma província insular no Mar da China Meridional, águas disputadas que são uma importante fonte de tensões entre os EUA e a China. Os EUA terão acesso à Ilha Balabac, a ilha mais ao sul de Palawan.Os novos locais estão no topo das cinco bases às quais os EUA têm acesso atualmente, elevando para nove o número total de bases pelas quais os EUA podem alternar forças nas Filipinas. A expansão nas Filipinas é um passo significativo no esforço dos EUA para construir seus ativos militares na região para se preparar para uma futura guerra com a China”.

Então fica muito claro quem é o agressor aqui e quem está se preparando para atacar quem. Os spinmeisters imperiais como Gordon Chang estão apenas mentindo quando enquadram a militarização da China para se defender contra o cerco indisfarçável dos EUA como a China se militarizando para atacar os americanos.

Curiosidade: as autoridades americanas costumavam fingir que a China era louca e paranóica por dizer que esse cerco estava acontecendo. No livro de 1995 Killing Hope: US Military and CIA Interventions since World War II, William Blum escreveu o seguinte:

“Em março de 1966, o secretário de Estado Dean Rusk falou perante um comitê do Congresso sobre a política americana em relação à China. O Sr. Rusk, ao que parece, ficou perplexo com o fato de que 'às vezes os líderes comunistas chineses parecem estar obcecados com a noção de que estão sendo ameaçados e cercados'. Ele falou sobre a "noção imaginária, quase patológica, da China de que os Estados Unidos e outros países ao redor de suas fronteiras estão buscando uma oportunidade para invadir a China continental e destruir o regime de Peiping [Pequim]". O secretário então acrescentou: 'O quanto o 'medo' de Peiping dos Estados Unidos é genuíno e o quanto é induzido artificialmente para fins políticos domésticos apenas os próprios líderes comunistas chineses sabem. Estou convencido, porém, de que seu desejo de expulsar nossa influência e atividade do Pacífico ocidental e do Sudeste Asiático não é motivado pelo medo de que os estejamos ameaçando.'“

Outro fato engraçado: graças a uma revelação de 2021 de Daniel Ellsberg, agora sabemos que os comentários do secretário de Estado sobre como a China era louca e paranóica por pensar que os EUA queriam atacá-la ocorreram apenas oito anos depois que os EUA consideraram seriamente agir de acordo com os planos que havia elaborado para lançar um ataque nuclear no continente chinês.

Os imperialistas ocidentais de todos os matizes há muito reconhecem que um conflito difícil com a China será necessário em algum momento no futuro se quiserem continuar sua dominação do mundo. Em seu livro de 2005, Superpatriot, Michael Parenti escreveu que a ideologia neoconservadora unipolarista “PNAC” (Projeto para o Novo Século Americano) que naquele ponto havia assumido a política externa dos EUA estava voltada para um futuro conflito com a China:

“O plano do PNAC prevê um confronto estratégico com a China e uma presença militar permanente ainda maior em todos os cantos do mundo. O objetivo não é apenas poder por si só, mas poder para controlar os recursos naturais e mercados do mundo, poder para privatizar e desregular as economias de todas as nações do mundo, e poder para içar as costas dos povos em todos os lugares - incluindo a América do Norte - as bênçãos de um 'livre mercado' global sem entraves. O objetivo final é garantir não apenas a supremacia do capitalismo global como tal, mas a supremacia do capitalismo global americano, impedindo o surgimento de qualquer outra superpotência potencialmente concorrente”.

Mas você pode ver o brilho desse conflito iminente nos olhos dos imperialistas ocidentais muito antes de tudo isso. Em uma entrevista de 1902 (que não foi publicada até 1966 - um ano após a morte de Churchill), Churchill expressou abertamente seu apoio à divisão da China em algum momento no futuro, a fim de preservar o domínio da "linhagem ariana" sobre as "nações bárbaras":

“O Oriente é interessante e para ninguém pode ser mais valioso e interessante do que para quem vem do Ocidente. Acho que teremos que controlar os chineses e regulá-los. Acredito que, à medida que as nações civilizadas se tornarem mais poderosas, elas se tornarão mais implacáveis, e chegará o tempo em que o mundo suportará impacientemente a existência de grandes nações bárbaras que podem a qualquer momento se armar e ameaçar as nações civilizadas. Eu acredito na partição final da China - quero dizer final. Espero que não tenhamos que fazer isso em nossos dias. A estirpe ariana está fadada ao triunfo.”

A palavra “partição” aqui significa dividir uma nação em nações menores, ou seja, balcanização. Até hoje vemos os imperialistas ocidentais pressionando pela divisão de nações desobedientes como a Rússia e a Síria, e ainda vemos isso com a China na pressão para amputar permanentemente regiões como Xinjiang, Hong Kong e Taiwan de Pequim.

O tamanho, a coesão social e a localização geoestratégica da China há muito são reconhecidos como um problema potencial para os imperialistas ocidentais que desejam garantir sua capacidade de dominar e controlar, e agora estamos vendo que tudo isso vem à tona. Churchill disse sobre um futuro confronto com a China: “Espero que não tenhamos que fazer isso em nossos dias”, porque esse confronto sempre foi horrível, e hoje na Era Atômica isso é muito mais verdadeiro do que em 1902.

E, de fato, também não temos que fazer isso em nossos dias. Não temos que fazer isso em nenhum dia. A única razão pela qual estamos sendo empurrados para um conflito profundamente perigoso com a China é porque esta é a única maneira dos imperialistas ocidentais manterem seu controle hegemônico deste planeta, mas seu controle hegemônico deste planeta nos trouxe a um ponto de escalada interminável da brutalidade nuclear e do colapso ecossistêmico que se aproxima. Não tem funcionado exatamente muito bem, é o que estou dizendo.

Não há razão para o Ocidente simplesmente não aceitar a existência de outros poderes e parar de tentar dominar todos na Terra. Há muito tempo somos governados por tiranos que continuamente empurram nosso mundo para o sofrimento e a morte em nome de garantir mais poder e controle, mas não precisamos aceitar seu domínio. Eles não têm uma visão saudável para nossa espécie, e há muito mais de nós do que deles. O governo deles é feito assim que um número suficiente de nós decide que é.

