China ameaça o Império Estadunidense, não os próprios EUA, diz Caitlin Johnstone

Notas da Borda da Matriz da Narrativa

Artigo de Caitlin Johnstone* originalmente publicado no seu site. Traduzido e adaptado por Rubens Turkienicz com exclusividade para o Brasil 247

Tantos dos argumentos dos apologistas do império dependem de fazer de conta que o império dos EUA não existe; fazendo de conta que os EUA são só um país normal, estado ali, cuidando das suas coisas. Se você faz isso, realmente parece que a Rússia e a China estão mexendo com a Ucrânia e Taiwan completamente sem serem provocadas.

Se você age como se os EUA não sejam o eixo de um império que está projetando poder sobre o mundo inteiro, então se torna obscuro o fato de que eles têm uma mão em todos os principais conflitos internacionais e só parece que os barbáricos e maldosos estrangeiros estão fazendo coisas maldosas sem razão alguma. Tire o império fora da equação e Assad não estava reagindo a uma guerra de mudança de regime apoiada pelo Ocidente, ele estava só matando o seu próprio povo porque ele gosta de matar gente. A China não está respondendo ao cerco dos EUA, ela só está sendo agressiva com os seus vizinhos porque ela é maldosa.

Devido ao fato que a estrutura de poder que abrange o globo todo que está centralizada nos EUA não é reconhecida, extra oficialmente isto não se parece com os antigos impérios e os seus apologistas simplesmente insistem que isso não existe – como os advogados da máfia faziam com a máfia. Ao fazê-lo, eles podem atribuir aos outros as responsabilidades pelos crimes do império.

Inacreditável. THE HILL: Mais legisladores americanos visitando Taiwan 12 dias após a viagem de Pelosi

Uma grande parte da apologia do império em 2022 também é construída ao redor de fazer de conta que a provocação não existe. Este é o conceito com o qual nós todos convivemos durante a nossa vida toda, sabendo disso e compreendendo de repente que esta é uma invenção esquisita e ridícula de Moscou e Beijing.

Se eu provoco alguém a fazer alguma coisa ruim, então é a outra pessoa que é culpada de fazer aquela coisa ruim, porém eu também sou culpado de provocá-la. Este é o enredo por trás de qualquer filme ou espetáculo com um vilão sorrateiro ou manipulador. Este é o tema de todas as peças de Shakespeare . Eu não estou dizendo nada novo aqui. Esta noção não foi recém inventada.

A maioria de nós aprendemos isso como crianças, com os irmãos chutando uns aos outros por debaixo da mesa, ou seja lá o que for, para provocar uma explosão barulhenta, e nós entendemos isto desde então. Porém, em 2022, todos estão fazendo de conta que esta coisa extremamente básica, este conceito de nível de jardim de infância, é um tipo de coisa bizarra e alienígena sem sentido.

A China não representa uma ameaça ao país Estados Unidos da América. O que a China representa é uma ameaça ao império dos EUA e às ambições unilaterais hegemônicas destes. É disto que várias agências governamentais estão falando quando descrevem a China como a “ameaça” número um.

Falar sobre as disputas territoriais da China com os seus vizinhos sem falar sobre os esforços do império estadunidense para estabelecer a dominação estratégica destas áreas é a mesma coisa que mentir.

Uma pessoa normal: Todos os delitos da China foram muito exagerados pela propaganda ocidental e os EUA são quantificavelmente muito mais assassinos e destrutivos.

Uma pessoa louca: Ah, então você pensa que a China é uma utopia comunista perfeita e que o Partido Comunista Chinês jamais faz alguma coisa errada?? Por que você não se MUDA para lá??

CBS: Here's an investigative report on how only 30% of the weapons we're sending to Ukraine are getting to the frontline!



Ukrainian government: No. Take it down.



CBS: Okay sorry. — Caitlin Johnstone (@caitoz) August 9, 2022

CBS: Aqui está uma reportagem investigativa sobre como somente 30% das armas que estamos [os EUA] enviando à Ucrânia estão chegando à frente de batalha.

Governo da Ucrânia: Não. Tire isto.

CBS: OK, desculpe.

Fazendo de conta que o governo dos EUA foi tomado por marxistas faz a “direita populista” se sentir como que os seus berros sobre o comunismo estão batendo e lutando contra o poder, quando na verdade estão apenas facilitando as pautas antigas dos neocons contra a China e as pautas antigas da CIA/FBI contra os socialistas ocidentais.

Foi amedrontador quando o Russiagate começou e os liberais começaram a se tornar zumbis da guerra fria. Dava para se ver que a lavagem cerebral seria usada para fazê-los concordar com coisas feias e perigosas. A lavagem cerebral sobre a China é mais amedrontadora ainda, e está só começando.

Se o seu governo [dos EUA] está demonstrando um interesse claro no resultado de uma guerra no estrangeiro, e a sua resposta não é de fazer alguma investigação rigorosa e intelectualmente honesta sobre como o governo desempenhou um papel em começar aquela guerra, então há alguma coisa errada com a sua mente.Se este for você, não se sinta mal: há alguma coisa errada com as mentes da maioria das pessoas. O que há de errado com as mentes da maioria das pessoas é que os poderosos despejam uma vasta quantidade de energia para manipulá-los para vantagem deles. Isto é conhecido e estudado há muito tempo .

Realmente há uma crença espalhada nos meios de massa que esta é a função das mídias de notícias e das organizações de vigilância para ajudar a Ucrânia a ganhar a guerra de propaganda contra a Rússia:

Uma opinião de Clara Ferreira Marques: “A imparcialidade da Anistia Internacional joga à favor da Rússia / O grupo de direitos humanos caiu numa armadilha de justiça [fairness]. A resposta do seu secretário-geral aos críticos tem sido mais perturbadora ainda.”

Será que as pessoas realmente não compreendem que querer que as mídias e as organizações de vigilância contem a verdade e querer que elas ajudem a Ucrânia a vencer a guerra de informação são dois conceitos mutuamente exclusivos? Não se pode ter ambas as coisas. Ou você quer que lhe mintam, ou você quer que lhe contem a verdade.

Os estadunidenses são a população mais propagandizada do planeta, e as forças militares dos EUA são os estadunidenses mais propagandizados.

Os liberais passaram o governo Trump inteiro berrando sobre a iminente ameaça do fascismo, só para acabar animando a torcida para o fudido Ato de Espionagem.

Rand Paul is now calling to repeal the Espionage Act after the world learned Donald Trump is under investigation for violating it.



When I am elected to the Senate, you will never have to question my loyalty to our country. — Charles Booker (@Booker4KY) August 14, 2022

“Rand Paul agora está clamando pela revogação do Ato de Espionagem, depois que o mundo ficou sabendo que Donald Trump está sendo investigado por violá-lo. Quando eu for eleito ao Senado [dos EUA], eu jamais terei que questionar a minha lealdade ao nosso país.”

Depois de algum tempo você começa a notar que as pessoas que só apoiam pautas saudáveis por razões partidárias, na verdade não apoiam pautas saudáveis de verdade. Os Democratas não se opuseram de verdade à guerra no Iraque, eles só se opuseram a Bush. Os Republicanos na verdade não se opõem ao FBI, eles só apoiam o Trump.

Se você se opõe a alguma coisa só porque é politicamente conveniente, então você deixará de se opor a ela assim que esta deixe de ser politicamente conveniente. Todos aqueles “Democratas contra a guerra” da época de Bush nada fizeram em oposição ao militarismo de Obama e apoiaram totalmente o militarismo de Biden. I costumava ficar esperançosa quando eu via Republicanos do centro expressarem ceticismo sobre a CIA, ou seja lá o que for; porém, quando eu notei que o ceticismo deles se evaporava quando a CIA visava governos que eles não gostam e os via aplaudindo Mike Pompeo. Isso é só bobagem falsa [fake bullshit].

Eu descobri que é muito mais útil trabalhar só para semear ideias saudáveis, de modo que estas possam se enraizar, do que tentar fazer uso de sentimentos aparentemente saudáveis que só surgem por partidarismo. Se é partidário, então é falso. Isto não durará um minuto além da sua utilidade política.

Coisas com as quais se pode ganhar dinheiro:

Guerra

Ecocídio

Doenças

Commodities finitas

Coisas que com as quais não se pode ganhar dinheiro:

Paz

Uma biosfera pujante

Saúde

Fontes de energia que não se pode controlar

Enquanto nós usarmos dinheiro para dar valor às coisas, jamais seremos livres.

* Caitlin Johnstone é uma experiente jornalista independente e escritora australiana, baseada em Melbourne, publicando o seu trabalho em diversos veículos internacionais.

