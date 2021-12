China divulga livro branco sobre democracia popular do país sob a liderança do PCCh

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Um livro branco divulgado no sábado descreve a democracia popular em todo o processo da China sob a liderança do Partido Comunista (PCCh).

O livro branco, intitulado "China: Democracia que Funciona", foi lançado pelo Gabinete de Imprensa do Conselho de Estado.

Segundo consta no Livro Branco:

A democracia popular em todo o processo é uma criação do PCCh ao liderar o povo na busca, desenvolvimento e realização da democracia, incorporando a inovação do Partido no avanço das teorias, sistemas e práticas democráticas do país;

A história de luta do Partido é o caminho para reunir o povo e levá-lo a explorar, estabelecer e desenvolver a democracia popular em todo o processo;

É um resultado lógico da história, teoria e prática com base nos esforços extenuantes do povo sob a liderança do Partido e um requisito para manter a própria natureza do Partido e cumprir seu propósito fundamental;

A democracia popular em todo o processo dá plena expressão à natureza socialista do Estado e à posição principal do povo, serve para melhor representar sua vontade, proteger seus direitos e liberar totalmente seu potencial de criação, além de possuir características chinesas distintas, exemplificar valores comuns e contribuir com as ideias e soluções da China para o progresso político da humanidade;

Por fim, a liderança do PCCh é a garantia fundamental para a democracia popular em todo o processo. Não é uma tarefa fácil para um país tão grande como a China representar e atender plenamente às preocupações de 1,4 bilhão de habitantes. Portanto, deve ter uma liderança robusta e centralizada.