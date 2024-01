Chuvas intensas no Rio de Janeiro: desafios atuais e novas medidas urgentes

Apoie o 247

Por Paulo Baía (Agenda do Poder) - As atuais precipitações de chuvas no estado do Rio de Janeiro, que continuam causando repercussões, destacam um cenário crítico. Conforme dados atualizados em 21 de janeiro de 2024 pelo Sistema Alerta Rio, a frequência desses eventos acentuados persiste, ressaltando a necessidade imediata de intervenções governamentais diante da intensificação climática.

A vulnerabilidade da infraestrutura, notadamente o abastecimento hídrico na Baixada Fluminense, enfatiza a premência de medidas a longo prazo. Ainda que o empenho financeiro do governador Cláudio Castro seja um passo encorajador, é fundamental que essas ações evoluam para políticas públicas duradouras, levando em consideração as novas informações e os desafios emergentes.

Os aportes divulgados, englobando os R$ 730 milhões pleiteados, continuam apresentando uma perspectiva otimista. No entanto, a distribuição justa desses recursos permanece crucial para atenuar as disparidades climáticas e sociais, tendo em vista a evolução do panorama climático.

O Novo PAC – Cidades Sustentáveis e Resilientes – Prevenção a Desastres conserva-se como elemento crucial diante da persistência de eventos climáticos extremos. A cooperação contínua com a concessionária de energia, Light e Enel, e medidas para resolver obstáculos de escoamento são iniciativas positivas, mas sua implementação precisa ser integrada a uma estratégia de longo prazo.

A avaliação atualizada da frequência de precipitações de chuvas intensas na cidade do estado do Rio de Janeiro, em conjunto com a influência do El Niño, acrescenta ainda mais complexidade ao quadro. Cientistas, Ambientalistas e Militantes Ecológicos reforçam o alerta para a crescente recorrência de eventos climáticos extremos, adicionando um elemento crítico ao contexto histórico já desafiador.

As precipitações de chuvas intensas no Rio de Janeiro continuam a requerer políticas públicas permanentes diante das disparidades sociais e climáticas estruturantes dos territórios cariocas e fluminenses. Os esforços imediatos mantêm sua relevância, mas a adaptação constante e o investimento contínuo em infraestrutura resiliente e ações preventivas tornam-se ainda mais cruciais diante dos desafios em constante e extremada evolução.

* Sociólogo, cientista político e professor da UFRJ.

