Como na selva libertadora: Independência ou Morte!

Granma (*) - A eclosão do movimento de independência em 24 de fevereiro de 1895, a luta emancipadora organizada por José Martí deu continuidade à luta iniciada por Carlos Manuel de Céspedes em 10 de outubro de 1868, na usina açucareira de La Demajagua¹.

Após dez anos, divisões, contradições e indisciplina dentro do movimento insurgente levaram ao fracasso da Guerra dos Dez Anos² (1868-1878), com a assinatura do Pacto de Zanjón³, que impôs uma paz sem independência. Diante dessa afronta, emergiu a figura resoluta e intransigente do Titã de Bronze⁴, Antonio Maceo, protagonista de um dos capítulos mais gloriosos da história cubana: o Protesto de Baraguá⁵.

Martí, que estudou meticulosamente os erros da luta anterior, convocou tanto a nova quanto a velha guarda por meio de palavras e ações. Para alcançar a unidade, em 10 de abril de 1892, fundou o Partido Revolucionário Cubano⁶, com o objetivo de conquistar a independência de Cuba e apoiar e auxiliar Porto Rico em sua própria luta emancipadora.

A guerra que ele preparou durante o período de "trégua frutífera"⁷ foi concebida como breve, generosa e necessária — um evento de grande significado humano na busca pelo equilíbrio já vacilante do mundo no final do século XIX. Seus objetivos incluíam a conquista de uma República para todos e por todos, além de impedir, a tempo, com a independência de Cuba, o golpe devastador do gigante de sete léguas⁸ sobre as terras da nossa América.

Os sonhos pelos quais os cubanos foram à selva em 24 de fevereiro, há 131 anos, foram frustrados a partir do momento em que os Estados Unidos entraram na guerra e estabeleceram uma República neocolonial sujeita aos interesses ianques, tendo a Emenda Platt⁹ incorporada à Constituição de 1901 como um ultraje à soberania e à integridade da nação cubana.

O espírito combativo de várias gerações jamais se apagou; sempre encontrou fundamento nas ideias de Martí e nos ideais mambís¹⁰ de 24 de fevereiro. Aquele dia, em 1899, foi escolhido pelo general Máximo Gómez para entrar triunfalmente na capital, onde recebeu o abraço do povo.

Mella¹¹, Villena¹², Guiteras¹³, José Antonio¹⁴ e outros heróis valentes reviveram o legado do feito de 1895. E a Geração do Centenário¹⁵, liderada por Fidel, ergueu suas bandeiras e não deixou morrer o Apóstolo, que em 1953 se tornou o autor intelectual do ataque ao Moncada¹⁶.

Após o sol de janeiro de 1959, com o triunfo dos barbudos¹⁷ na Serra — ocasião em que também surgiu a Rádio Rebelde¹⁸, num dia como hoje — o sonho de uma pátria sem amos tornou-se realidade.

A Revolução vitoriosa, portanto, personificou as aspirações de todos aqueles que lutaram por uma Cuba livre e soberana. O dia 24 de fevereiro marcou ainda o aniversário da primeira Constituição socialista, de 1976, seguindo a máxima de Martí de que a primeira lei da República deveria ser a devoção do povo cubano à plena dignidade humana. Mais recentemente, nessa mesma data, em 2019, a nova Constituição foi ratificada com amplo apoio popular.

Em 24 de fevereiro de 1960, o Comandante-em-Chefe Fidel Castro Ruz, na cerimônia de comemoração do início da Guerra Necessária¹⁹, declarou:

"Uma revolução não é um evento simples na história de um povo. Uma revolução é um evento complexo e difícil que também tem a virtude de ser uma grande mestra, porque nos ensina à medida que avança, e à medida que avança fortalece a consciência do povo, e à medida que avança nos ensina o que é uma revolução."

Nestes tempos difíceis para a nação, a Revolução Cubana permanece firme em seus princípios, sustentada por um povo profundamente enraizado nos ideais de Martí e Fidel Castro, que prezam a unidade acima de tudo. Sobre esse alicerce, a nação se ergue a cada dia com o grito de independência ou morte, assim como fez em 24 de fevereiro de 1895.

(*) Jornal do Partido Comunista de Cuba

