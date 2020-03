Coronavírus marca o declínio da civilização ocidental

Por Noah Smith, na Bloomberg – Crises como guerras, depressões, desastres naturais e pandemias podem revelar diferenças na eficácia com que uma sociedade se organiza. Nas décadas de 1600 e 1700, por exemplo, o sistema tributário mais avançado da Grã-Bretanha permitiu ultrapassar a Espanha e a França, enquanto o exército eficiente da Prússia permitiu superar adversários maiores, como a Áustria. Na Guerra Civil, a proeza industrial da União permitiu que ela durasse mais do que a Confederação agrária.

As pandemias não são iguais às guerras, mas também podem ilustrar diferenças surpreendentes na eficácia de diferentes países. A China, o local onde o coronavírus apareceu pela primeira vez, inicialmente tentou ocultar as evidências do surto antes de dar início a uma repressão draconiana que era extremamente eficaz. A Coréia do Sul e Taiwan, marcada pela epidemia de SARS há 17 anos, estavam prontas com sistemas de resposta eficazes que testaram um grande número de pessoas e rastrearam seus contatos para isolar indivíduos contagiosos antes que apresentassem sintomas. Os países europeus tenderam a responder de maneira menos eficaz, com a Itália e a Espanha tendo dois dos piores surtos e o Reino Unido hesitando sobre sua estratégia, perdendo tempo crucial.

Mas talvez nenhum país avançado tenha respondido tão mal quanto a regulamentação perversa dos EUA, um teste governamental estragado e cadeias de suprimentos fragmentadas que retiveram os testes por semanas cruciais, permitindo que a epidemia se espalhe sem ser detectada. A abdicação da liderança pelo governo federal deixou o trabalho de paralisações para os governos estaduais e locais. Enquanto isso, o presidente emitiu previsões altamente irrealistas de que os bloqueios podem terminar em menos de duas semanas. Como resultado, os EUA agora lideram o mundo em casos de coronavírus.

É possível que a resposta dispersa, lenta e ineficaz dos EUA a esta crise seja resultado de falhas de liderança ou da recente era da divisão política. O presidente Donald Trump eliminou uma equipe de resposta a uma pandemia no Conselho de Segurança Nacional, suas nomeações para os Centros de Controle de Doenças e a Administração de Alimentos e Medicamentos têm sido controversas, e suas mensagens geralmente são inúteis e conflitantes.

Mas a natureza generalizada das falhas sugere que o coronavírus expôs um declínio mais profundo na eficácia geral dos EUA como civilização. Quão recente é esse declínio, quais são suas causas e se ele pode ser revertido são questões difíceis, mas importantes.

Uma possibilidade é que os EUA estejam sobrecarregados com instituições ultrapassadas do século XVIII. O federalismo deixa muitos poderes para os estados, dificultando ao governo central coordenar uma resposta pandêmica, mesmo quando a liderança é forte e competente. O Senado e o filibuster são criados para bloquear soluções legislativas rápidas para os crescentes desafios da nação. Países como Coréia do Sul e Taiwan criaram seus sistemas centralizados muito mais recentemente.

Mas os EUA fizeram grandes movimentos em direção à centralização para lidar com a Guerra Civil, a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Essas respostas bem-sucedidas mostram que os EUA foram capazes de se adaptar aos desafios do levante no passado. Recentemente, porém, os EUA permitiram que seu serviço público encolhesse e seus salários se tornassem menos competitivos com o setor privado, terceirizando muitas das funções da burocracia:

É tentador culpar a ideologia dos pequenos governos, mas as falhas do coronavírus também envolveram a regulamentação excessiva do FDA. Em geral, fãs de mais governos e menos governos parecem incapazes de priorizar um governo eficaz e de alta qualidade - o que meu colega da Bloomberg Opinion, Tyler Cowen, e seu colega economista Mark Koyama chamam de capacidade do Estado.

Pode haver razões mais profundas pelas quais a capacidade do estado dos EUA está decaindo. Uma possibilidade, elaborada pelo economista Mancur Olson, é que, com o passar do tempo, as instituições tendem a ser capturadas por uma rede de grupos de interesses especiais. No caso do coronavírus, isso pode incluir empresas que usam patentes e fusões para monopolizar partes da cadeia de suprimentos médicos e lobbies de empresas locais que pressionam os governos a adiar os bloqueios à custa da saúde pública.

Uma possibilidade ainda mais perturbadora é que o declínio da eficácia dos EUA é o resultado do aprofundamento das divisões raciais e étnicas. Os economistas geralmente descobriram que a fragmentação étnica - geralmente um legado do colonialismo - tende a tornar os países menos dispostos a fornecer bens públicos. Nos EUA, a fragmentação étnica é principalmente um legado da escravidão, que resultou em tensões duradouras em preto e branco. O desejo de cortar e desvalorizar o governo no final do século 20 quase certamente decorreu em parte do medo de muitos americanos brancos de que o governo beneficiasse principalmente seus compatriotas negros mais pobres. Nas últimas décadas, ondas de imigração principalmente hispânica e asiática criaram mais divisões étnicas; A presidência de Trump é frequentemente vista como uma reação contra essa crescente diversidade.

A questão crucial é se e como o declínio na eficácia dos EUA pode ser revertido. Restaurando o prestígio do serviço público, centralizar funções como responder a pandemias e eleger líderes competentes e focados são certamente passos importantes. Mas, a longo prazo, isso provavelmente exigirá o cultivo de um senso de solidariedade nacional que cruza as linhas étnicas e raciais, ao mesmo tempo em que apóia o poder entrincheirado de interesses especiais. Restaurar a grandeza da civilização americana provavelmente será um caminho longo e difícil.