Daria Dugina, filha de Alexsandr Dugin, morre em explosão de carro em Moscou

247 - A filha do influente filósofo russo Alexander Dugin, conhecido por sua postura antiocidental, morreu quando seu carro explodiu na região de Moscou, informou a mídia local.

Testemunhas do atentado, que ocorreu por volta das 21h45 (hora local), dizem que uma forte explosão sacudiu o veículo no meio da estrada, espalhando destroços por toda a área.

Uma das versões preliminares sugere que os autores do suposto ataque queriam acabar com a vida de Dugin, enquanto o líder de Donetsk, Denis Pushilin, culpou "terroristas do regime ucraniano" pelo ataque.

"Os terroristas do regime ucraniano, tentando eliminar Alexander Dugin, explodiram sua filha em um carro", disse Pushilin, em publicação no Telegram.

Daria Dugin foi incluída nas listas de sanções do Reino Unido em julho deste ano. Aleksandr Dugin foi sancionado pela União Europeia, pelos EUA e pelo Canadá em 2014 e 2015.

🚨Filha de Alexandr Duguin, assasinada em Moscou, vítima de explosão de bomba em seu SUV blindado, rumores de que seu pai seria o alvo, porém teria desistido de embarcar neste veículo nos instantes finais. pic.twitter.com/ugzxoPr2WU August 20, 2022

