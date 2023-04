Efeméride: o Barão do Rio Branco nasceu em 20 de abril

Apoie o 247

247 - O Barão do Rio Branco foi um importante estadista brasileiro do final do século 19 e início do século 20. Seu nome completo era José Maria da Silva Paranhos Júnior e ele nasceu em 20 de abril de 1845 no Rio de Janeiro, Brasil.

Rio Branco é mais conhecido por suas contribuições na área da diplomacia, tendo sido responsável por diversas negociações importantes que ajudaram a consolidar a posição do Brasil como uma potência regional na América do Sul. Ele foi o principal responsável pelo acordo de paz que encerrou a Guerra do Acre (1903-1904) entre o Brasil e a Bolívia, e também liderou as negociações para resolver uma longa disputa territorial entre o Brasil e a Guiana Francesa.

Além de sua carreira na diplomacia, Rio Branco também atuou como advogado, professor e político. Ele foi eleito senador pelo estado do Rio de Janeiro em 1891 e, posteriormente, atuou como ministro das Relações Exteriores do Brasil por quase 10 anos, de 1902 até sua morte em 10 de fevereiro de 1912.

Rio Branco é lembrado como um dos maiores estadistas brasileiros de todos os tempos, tendo deixado um legado duradouro para o país em termos de sua posição na arena internacional e de suas relações com seus vizinhos na América do Sul. Ele também é considerado uma figura importante na história do direito internacional, tendo sido um defensor ferrenho da arbitragem como meio de resolver conflitos entre as nações.

