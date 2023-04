Terminou com fracasso a invasão da CIA na Baía dos Porcos, em Cuba edit

247 - Em 17 de abril de 1961 o povo cubano derrotou uma invasão coordenada pela CIA.

A invasão da Baía dos Porcos foi uma tentativa fracassada da CIA (Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos), de derrubar o governo revolucionário liderado por Fidel Castro.

A ação foi realizada por um grupo paramilitar de exilados cubanos anticastristas (a chamada Brigada de Assalto 2506). O grupo foi treinado e dirigido pela CIA, e tinha por objetivo explícito derrubar o governo instalado a partir do triunfo da Revolução Cubana, em 1º de Janeiro de 1959. socialista de Fidel Castro.

As forças armadas cubanas derrotaram os cerca de 1.300 mercenários pró-americanos em três dias e a maior parte dos agressores se rendeu e foi capturada. Fidel Castro assumiu pessoalmente o comando das operações para rechaçar a invasão e no auge do enfrentamento, a 16 de abril, proclamou o caráter socialista da Revolução Cubana.

A operação fracassou quando as forças cubanas, lideradas por Fidel Castro, rapidamente repeliram a invasão. A tentativa de golpe foi um grande fracasso e os mercenários cubanos foram capturados e presos.

A invasão da Baía dos Porcos foi um dos momentos mais críticos da Guerra Fria, aumentando ainda mais as tensões entre os Estados Unidos e Cuba.

Com a vitória, o governo revolucionário de Fidel Castro se fortaleceu no poder.

O evento também foi uma grande derrota para a CIA e resultou em uma grande vergonha para a administração do presidente John F. Kennedy.

