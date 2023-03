Em 19 de março de 1964, a 'Marcha com Deus pela Família e pela Liberdade' preparou terreno para a ditadura militar

Apoie o 247

247 – A Marcha com Deus pela Família e pela Liberdade, ocorrida em 19 de março de 1964, foi uma grande manifestação política e religiosa ocorrida no Brasil em 1964, que teve como objetivo mobilizar a população brasileira em apoio ao golpe militar que ocorreu naquele ano.

A marcha foi convocada pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e outras organizações religiosas, contando com a participação de milhares de pessoas em diversas cidades do país. Os participantes da marcha defendiam a ideia de que a intervenção militar era necessária para proteger a democracia e a liberdade contra a ameaça comunista, que supostamente representava uma ameaça ao Brasil.

No entanto, a marcha é amplamente criticada por ter apoiado o golpe militar e pela falta de respeito aos direitos humanos durante o regime militar que se seguiu. A marcha também é vista como um exemplo da influência política que as instituições religiosas tinham no Brasil na época e como elas se envolveram ativamente na política do país.

