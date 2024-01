Emmanuel Todd aponta declínio do Ocidente e erro estratégico na guerra contra a Rússia

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O historiador francês Emmanuel Todd concedeu uma entrevista ao canal RMC, abordando a crise na Ucrânia e suas implicações para o Ocidente. Ele argumenta que a responsabilidade pela atual situação recai não apenas sobre a Europa liberal, mas principalmente sobre os Estados Unidos e o mundo anglo-americano. Todd destaca que, ao analisar a guerra na Ucrânia, é crucial considerar não apenas as operações militares, mas também a dinâmica histórica geral.

O entrevistado destaca seu ponto de vista de que a queda da União Soviética, prevista por ele em 1976, foi mal interpretada como uma vitória do capitalismo. Ele observa o declínio educacional e industrial nos Estados Unidos, iniciado em 1965, como fatores que contribuíram para a fragilidade do Ocidente. Todd argumenta que a expansão para o leste, provocando a Rússia, foi um erro estratégico dos Estados Unidos, que agora enfrentam um confronto na Ucrânia.

continua após o anúncio

Ao abordar a situação atual na Ucrânia, Todd adverte sobre as consequências das políticas ocidentais, afirmando que impor sofrimentos à Ucrânia, prometendo apoio industrial que não pode ser sustentado, é um equívoco. Ele sugere que negociar e integrar a Rússia ao Ocidente teria sido uma abordagem mais sensata no passado.

O historiador destaca a queda da religião e a falta de uma matriz protestante como elementos que contribuíram para o declínio do Ocidente. Ele menciona a Alemanha como um país que se sai melhor devido à sua estabilidade econômica, industrial e demográfica. Todd enfatiza que a crise atual não é uma invasão russa, mas sim a manifestação de uma pulsão niilista nos Estados Unidos, resultando em uma busca por guerra e violência. Assista:

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: