Entenda a luta dos nacionalistas em Donbas através de suas distintas bandeiras e hinos

247 - Em 2014, Aleksandr Chalenko, natural de Donetsk, falava que 'a história da República Donetsk Krivoy-Rog' 'é importante porque é um argumento poderoso a favor da federalização da Ucrânia moderna'.

openDemocracy (texto de junho de 2014) - Após meses de reportagem do leste da Ucrânia, o tricolor da República Popular de Donetsk é uma visão familiar. Legitimados ou não – dependendo do ponto de vista – pelos contestados referendos, realizados por suas forças em 11 de maio, as Repúblicas Populares de Luhansk e Donetsk falam agora de apoio popular ao seu projeto político, seja ele qual for – federalismo dentro da Ucrânia ou manutenção de um status quo. No entanto, quem vai ouvir? O recém-eleito presidente Petro Poroshenko – depois de comparar as milícias de Donetsk a piratas somalis – não parece disposto a satisfazê-los em nenhuma das ambições.

A Rússia, por sua vez, recentemente e publicamente se distanciou um pouco dos separatistas no leste da Ucrânia – embora sua influência nos bastidores seja inquestionável. Ao abaixar a bandeira azul e amarela da Ucrânia e erguer a sua própria em Kramatorsk, Slovyansk e Donetsk, os apoiadores dessas Repúblicas Populares, no entanto, se viram em zonas políticas cinzentas. Então, o que suas novas cores podem nos dizer?

Sinais e símbolos

Todas, exceto uma, dessas “repúblicas” emprestam das três cores pan-eslavas da bandeira russa (vermelho, branco e azul) e do brasão de armas.

Em 15 de maio, a República Popular de Luhansk anunciou um concurso para o desenho de uma nova bandeira e brasão de armas; designers gráficos com ambições políticas fariam bem em considerar o simbolismo dos designs criados em outros lugares, em outras regiões separatistas da Ucrânia; de Odessa às Repúblicas Populares de Kharkiv, geralmente usam um esquema de cores semelhante. Todas, exceto uma dessas “repúblicas” emprestam das três cores pan-eslavas da bandeira russa (vermelho, branco e azul) e do brasão de armas, simplesmente substituindo o branco por uma das cores em suas bandeiras regionais existentes. Essas bandeiras geralmente ostentam a águia russa de duas cabeças, substituindo a representação de São Jorge no escudo (o "cavaleiro de prata em uma capa azul ..."), com o brasão local (região) de armas; no entanto, o brasão de armas da República Popular de Donetsk é uma exceção, mostrando o Arcanjo Miguel.

Sob os brasões, há uma variedade de lemas de estado emocionantes – para Donetsk, o Donetskaya Rus (Donetsk Rus); e para a bandeira de Luhansk, Novorossiya; e todos eles, é claro, são escritos em um tipo de letra cirílico apropriadamente tradicional.



Para o importantíssimo hino nacional, as repúblicas separatistas favorecem antigos favoritos como o soviético 'Vstavai, strana ogromnaya!' ('Levante-se, vasto país!'), mas a República Popular de Donetsk agora tem o seu próprio (embora ainda não oficial) hino – 'Arise, Donbas' (original e cover) – cortesia da banda de punk rock de Donetsk Den Triffidov (Dia das Trifides).



A República Popular de Donetsk agora tem seu próprio hino - 'Levante-se, Donbas'.

Uma história pronta

O preto da bandeira da República Popular de Donetsk é comumente pensado para representar o Mar Negro nas proximidades, embora outros tenham sugerido o preto do tricolor imperial russo ou mesmo a indústria de mineração de carvão da província. “Que cor trágica”, lamentou um comentarista russo. "Isso me lembra nossa Estônia."

O desenho da bandeira da República Popular de Donetsk (exceto a águia de duas cabeças, que é uma adição moderna) é amplamente atribuído à República Soviética Popular de Donetsk Krivoy-Rog, fundada em janeiro de 1918, com o apoio da Rússia Soviética, como A Ucrânia mergulhou no caos durante a Guerra Civil Russa. A República incluía teoricamente áreas tanto na moderna Ucrânia quanto na Rússia; e as cidades de Kharkiv e Luhansk serviram como capital em vários pontos. Após o Tratado de Brest-Litovsk, entre a Rússia e a Alemanha, as repúblicas soviéticas de Donetsk e da Ucrânia deixaram de existir; e com a Paz de Riga em 1921, o território da antiga República de Donetsk foi absorvido pela Ucrânia soviética.



Esta, então, é a longa e venerável história por trás da bandeira da República Popular de Donetsk. Mas Vladimir Kornilov, o maior – e único – especialista do mundo sobre o estado de curta duração (e autor de O Sonho Assassinado, livro sobre sua história), não concorda. Em uma entrevista, Kornilov observou que durante o período soviético, os historiadores envolvidos na pesquisa podiam escolher praticamente qualquer tópico sobre a história ucraniana – incluindo (embora sob controle estrito) o de Stepan Bandera e Symon Petlyura – mas a República Donetsk Krivoy-Rog estava fora dos limites. Reconhecer que o Estado existia, diz ele, era como “remover uma pedra das fundações da nação ucraniana moderna”. que nunca foi realmente usado.'

De fato, a bandeira usada pela República Popular de Donetsk é, com alterações, a do Movimento Internacional para Donbas ou Interdvizheniye Donbasa, uma organização cujas raízes começaram apenas em agosto de 1989, em um auditório da Universidade de Donetsk. A reunião contou com a participação, em particular, de membros do departamento de línguas românicas e germânicas da universidade, incluindo acadêmicos que começaram a pesquisar outros temas controversos, desde alemães étnicos no Donbas até o destino dos povos deportados da Crimeia. Entre eles estavam o já mencionado Vladimir Kornilov e seu irmão Dmitry. A reunião inaugural do movimento foi realizada em novembro de 1990 e, em 8 de outubro de 1991, um tricolor vermelho-azul-preto foi adotado como bandeira. A Interdvizheniye Donbasa, sustenta o jornal Donetsk Speaks, era a única força na República Socialista Soviética da Ucrânia (SSR) na época, que se opunha à desintegração da URSS. Recordando a Interdvizheniye em seu 20º aniversário, Aleksandr Chalenko, natural de Donetsk, republicou um panfleto que distribuiu por todo o leste da Ucrânia. ‘Você apoia o ato da declaração de independência da Ucrânia? O Donbas diz NÃO.'



‘Você apoia o ato da declaração de independência da Ucrânia? O Donbas diz NÃO.'



O Interdvizheniye foi um dos vários grupos no leste da Ucrânia que pressionavam por autonomia no Donbas, ao longo dos anos 1990 e início dos anos 2000. Uma organização da “República de Donetsk” apareceu na cidade em dezembro de 2005, com algum nível de apoio da administração local. Moskovsky Komsomolets relata que em 11 de abril de 2007, várias bandeiras da República de Donetsk apareceram em uma manifestação no centro de Kiev – no Maidan. No verão de 2008, uma ação foi movida contra a organização por defender o secessionismo; Moskovsky Komsomolets observa que a proibição resultante não impediu que o tricolor da República de Donetsk fosse erguido na praça central de Donetsk em 2010.



Esta é a república que, como o Novaya Gazeta descobriu, tem nada menos que três Ministros da Informação.



Que a história imprecisa da bandeira dos separatistas de Donetsk seja tão amplamente acreditada – pela mídia russa e ocidental – é uma prova da força do mito que Kornilov descreve. Os próprios separatistas parecem acreditar nisso.

A história se repete

“O governo de Kiev invadiu nossa República Donetsk Krivoy-Rog […] nós, [seu] governo da República declaramos que não pode haver paz sem o reconhecimento de nossa República.” Estas são as primeiras palavras de um documento datado de 7 de abril de 1918. As palavras têm uma notável semelhança com as declarações feitas em 2014. A base sobre a qual a República Donetsk Krivoy-Rog foi incorporada à Ucrânia soviética, observa Kornilov, foi que 'a natureza conscientemente proletária do Donbas [poderia] diluir o poder pequeno-burguês elemento da Ucrânia.” Além disso, o Donbas recebeu garantias de que gozaria de autonomia dentro da RSS ucraniana, que “nunca seria organizada em uma base nacional”. . Esses fatos, ele acredita, contribuíram para a ausência da República de Donetsk na história oficial da Ucrânia durante a era soviética; e no início dos anos 1990, 'o fruto proibido [tornou-se] simplesmente muito doce.'



‘Essas repúblicas de Odessa, essas repúblicas de Donetsk – elas nunca existiram e nunca existirão’.



Em 2011, Chalenko, então jornalista do Obozrevatel, lembrou uma declaração feita pelo presidente da Ucrânia, Viktor Yushchenko, no Dia da Unificação. "E o que você poderia me dizer sobre a República Donetsk Krivoy-Rog?", perguntou ele. ‘Bem, me diga, por favor? O que é esta República? Que evidências existem para este estado? Seu dinheiro, seu exército, seu governo, sua política externa? Eles tinham algum? Vamos ser sérios, senhores. Você sabe, tivemos dezenas dessas 'Repúblicas', do Mar Branco a Vladivostok... Há apenas uma coisa que eu quero dizer - essas Repúblicas de Odessa, essas Repúblicas de Donetsk - elas nunca existiram e nunca existirão, e não há discussão sobre isso .» Poroshenko hoje pode não ser tão desdenhoso.

A história da República Donetsk Krivoy-Rog', concluiu Chalenko, 'é importante porque é um argumento poderoso a favor da federalização da Ucrânia moderna'. Filmes e documentários que o santificam em um projeto moderno de construção da nação Donbas. Em seu Op-Ed de abril para a RIA Novosti, Kornilov afirmou que os eventos no leste chegaram a um ponto sem retorno, onde não pode haver futuro para uma Ucrânia unitária. A federalização, ele enfatiza, é a única solução para os orientais que não querem viver 'de acordo com as regras galegas'.



A Ucrânia viu muitas estruturas de poder irem e virem: "De acordo com os cálculos dos kievenses", escreveu Mikhail Bulgakov, autor de "A Guarda Branca", "eles tiveram 18 mudanças de poder". Vários dos memorialistas viajantes contaram 12. Posso afirmar com certeza que foram 14, 10 dos quais experimentei pessoalmente.” A (primeira) República de Donetsk existiu em um contexto político muito complexo. Era um estado bolchevique, que existia no russófono, industrializou Donbas durante uma Guerra Civil, lutando contra as forças de um estado nacionalista ucraniano. Uma vez que um governo soviético ucraniano foi instalado em Kiev, deixou de existir. No entanto, em um nível emocional, seu simbolismo mítico ainda é extremamente potente.



Os separatistas em Donetsk não hasteiam a bandeira da República de Donetsk de 1918. Sua bandeira é cortada de queixas mais modernas.



Os separatistas em Donetsk não hasteiam a bandeira da República de Donetsk de 1918. Sua bandeira é cortada de queixas mais modernas, quaisquer que sejam os paralelos históricos. Para o historiador Kornilov, é um erro cometido em sã consciência, sendo o mito o fim dos meios corretos.



"As repúblicas de Donetsk de 1918 e 2014 não foram fundadas para a secessão, foram fundadas para permanecer com a Rússia", disse Kornilov em uma entrevista em junho ao portal de notícias online KavPolit. 'Por enquanto, a possibilidade [de reconhecer as Repúblicas Populares de Donetsk e Luhansk] é muito pequena. Mas há 10 anos, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia achou a ideia de reconhecer a Abkhazia e a Ossétia do Sul infinitamente divertida. Por outro lado, 25-30 anos atrás, ninguém teria acreditado que países como Kosovo, Montenegro, Eslováquia e Ucrânia apareceriam no mapa europeu.'

A República de Donetsk de 1918 foi proclamada, ocupada e dissolvida em um ano. Em última análise, foi absorvido por uma Ucrânia de escolha de seus aliados. Ao serem associados ao primeiro, os separatistas em Donetsk projetam um mito poderoso para seus apoiadores – essa história se repete. Primeiro como tragédia, depois como farsa.

