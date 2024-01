Apoie o 247

247 – Uma análise recente sobre a economia russa, assinada pelos embaixadores David H. Rundell, ex-chefe de missão na embaixada dos Estados Unidos na Arábia Saudita, e Michael Gfoeller, ex-conselheiro político do Comando Central dos Estados Unidos, na revista Newsweek , destaca a notável vitória da Rússia sobre o regime de sanções ocidentais, inicialmente projetado para enfraquecer sua economia e forçar sua retirada da Ucrânia. Contrariando as expectativas, a economia russa está crescendo rapidamente, registrando um impressionante aumento de 5,5% no PIB no terceiro trimestre de 2023. Embora os números finais para o ano ainda não estejam disponíveis, espera-se que o crescimento do PIB russo em 2023 supere 3%. Surpreendentemente, a Rússia está se saindo melhor do que aqueles que impuseram as sanções. Enquanto a economia dos EUA cresceu 2,4% em 2023, a alemã encolheu, e a União Europeia como um todo cresceu menos de 1%. Além disso, ao invés de se retirar da Ucrânia, a Rússia aumentou o tamanho de suas forças de invasão de 190.000 tropas em fevereiro de 2022 para mais de 600.000 atualmente.

Segundo a análise dos embaixadores, entre fevereiro de 2022 e fevereiro de 2023, os países ocidentais impuseram à Rússia o mais extenso regime de sanções desde a Segunda Guerra Mundial. Apesar de milhares de sanções a indivíduos, empresas e instituições governamentais russas, a recessão resultante em 2022 foi leve e rapidamente revertida pelos russos. A estratégia adotada pela Rússia para superar as sanções envolveu o uso eficaz de seus consideráveis recursos, incluindo ouro, grãos, petróleo e alianças internacionais.

Em março de 2022, os membros do G7 congelaram US$ 300 bilhões das reservas do Banco Central Russo, aproximadamente metade das reservas cambiais do país na época. Esta medida, destinada a enfraquecer a moeda russa, não teve sucesso. O Banco Central Russo agiu rapidamente, vinculando o rublo ao ouro e respaldando isso com suas substanciais reservas e capacidade de produção de ouro. Esta âncora durou apenas três meses, mas deu a Moscou o tempo necessário para reorientar seu comércio de energia, reduzindo a dependência da Europa e ajustando a economia às sanções.

A Rússia redirecionou seu comércio de energia para a China e a Índia, oferecendo descontos significativos. Atualmente, 90% das exportações de petróleo russo são destinadas a esses dois países. Para evitar as sanções de transporte e seguro do Ocidente, a Rússia montou uma enorme "frota sombra" de petroleiros, adquirindo e alugando centenas de embarcações que não seguiam as restrições. De acordo com a Agência Internacional de Energia, a Rússia exporta atualmente 7,5 milhões de barris de petróleo por dia, apenas ligeiramente menos que a Arábia Saudita.

Além disso, a Rússia buscou alternativas para as sanções ao recrutar aliados como Irã, Turquia, China, Coreia do Norte e Quirguistão para facilitar o transbordo de produtos de alta tecnologia, incluindo microchips, drones e automóveis. Por exemplo, as importações de carros e peças ocidentais para o Quirguistão aumentaram surpreendentemente em 5.500% nos primeiros nove meses de 2023.

Apesar das ondas de sanções, a Rússia permanece como o maior produtor mundial de diamantes naturais e um significativo exportador do produto. As sanções tiveram um efeito limitado na produção e nas receitas diamantíferas russas. Por fim, desde o colapso do sistema de fazendas coletivas da União Soviética, a Rússia tornou-se o maior exportador mundial de trigo. Apesar das sanções ocidentais, a participação da Rússia nas exportações globais de trigo aumentou nos últimos dois anos. Graças ao aquecimento global, a Rússia acaba de ter mais uma colheita recorde de grãos e espera ainda mais com o aquecimento da Sibéria. Putin não se preocupa com ursos polares. Ele tem em abundância.

As armas milagrosas da OTAN, como os HIMARS e os tanques Leopard, falharam em impulsionar uma eficaz contraofensiva ucraniana. A diplomacia não isolou a Rússia, que está revisando inúmeras solicitações de adesão à organização BRICS. A guerra econômica foi um fracasso. Alguns agora consideram impor a mãe de todas as sanções.

Atualmente, os ativos do Banco Central Russo estão congelados, o que significa que não podem ser utilizados, mas ainda pertencem à Rússia. Alguns conselheiros de política externa propõem agora confiscar esses ativos e entregá-los à Ucrânia. Independentemente de sua legalidade, isso é uma ideia muito ruim. A apropriação dos ativos do banco central russo incentivaria todos a encontrar uma alternativa ao dólar como moeda de reserva. Embora não seja fácil, se a alternativa for perder todo o dinheiro ao irritar Washington, as pessoas encontrarão uma maneira. Nada faria mais para unir o povo russo em seu ódio ao Ocidente, no apoio ao presidente Vladimir Putin e na determinação de continuar a guerra do que roubar o que consideram ser seu dinheiro; o que, de fato, é. E como você acha que Putin reagiria? Bem, para começar, ele confiscaria todos os ativos ocidentais na Rússia. O Tesouro dos EUA está preparado para compensar os proprietários em sua maioria alemães desses ativos por suas perdas?

Os autores também afirmam que sanções são baratas e fáceis de impor, mas raramente funcionam. Embora possam parecer medidas significativas, muitas vezes não passam de sinais econômicos de virtude. As sanções econômicas certamente não mudaram o resultado na Ucrânia. Kiev está sem homens, sem dinheiro, sem projéteis de artilharia e sem tempo. O Ocidente deveria parar de dar dinheiro a um homem com um buraco no bolso.

