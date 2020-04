Estamos próximos de colonizar Marte?

Sputnik – Com o desenvolvimento das tecnologias para viagem e exploração do espaço, os olhos da humanidade têm se voltado cada vez mais para a Lua e Marte.



Por sua vez, o magnata Elon Musk já revelou parte de seus planos de enviar representantes da humanidade para o Planeta Vermelho.

O acadêmico Maksim Litvak, do Instituto de Pesquisas Cósmicas da Academia de Ciências da Rússia, comentou o cenário de colonização de Marte para a Sputnik.

"Provavelmente, as pessoas vão fazer suas primeiras tentativas de colonizar Marte em breve. Mas dominar o planeta é um futuro muito distante. Com as tecnologias atuais isso é impossível, a princípio. Por enquanto isso só ficará no nosso imaginário", afirmou.

Desbravando o Universo

Apesar das dificuldades atuais, Litvak acredita ser um momento propício para que a humanidade saia de seu casulo.

"É importante entender o quanto nós podemos viver e se desenvolver além do nosso 'berço', se a humanidade é capaz de se adaptar a todas as condições, inclusive as desconhecidas, e quão móveis podemos ser [pelo Universo]", declarou.

Testes na Lua

Como base preparatória para as viagens espaciais, Litvak sugere tomar a Lua como uma base de treinos, algo que a Rússia tem almejado.

"A coroa do programa lunar russo será justamente uma base permanente na superfície [da Lua]", afirmou, acrescentando que estações automáticas e robôs deverão ser usados para criar a base.

Também são discutidos o desenvolvimento e a criação de tecnologias para a obtenção de oxigênio e hidrogênio, produção de materiais de construção a partir do solo lunar e seu teste na superfície do satélite natural, assim como a bordo de missões espaciais.

Têm chamado a atenção dos cientistas os polos da Lua devido a potenciais reservas de água e outros recursos naturais.

