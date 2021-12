"Golpe atrapalhou formação de federação que substituiria União Soviética", diz Gorbachev

Gorbachev explicou que o objetivo das autoridades soviéticas era "preservar a união e criar uma federação real com soberania real para as repúblicas" edit

Apoie o 247

ICL

247 - Mikhail Gorbachev, último líder da União Soviética e que deixava o Kremlin há exatos 30 anos, em entrevista à TASS no sábado (25), avaliou as causas do colapso do bloco comunista.

"No início, subestimamos a escala e a profundidade dos problemas nas relações interétnicas e nas relações entre o centro e as repúblicas. Demoramos muito para perceber que a União precisava ser renovada", disse Gorbachev.

Ele explicou que o objetivo das autoridades soviéticas era "preservar a união e criar uma federação real com soberania real para as repúblicas, que delegam parte de seus poderes ao centro".



“A segurança, a defesa, a rede de transporte, uma moeda única e os direitos humanos deveriam permanecer nas mãos das autoridades sindicais sob o projeto de tratado sindical. Tenho certeza de que era uma opção viável e que a maioria das repúblicas a teriam apoiado, mas o golpe atrapalhou essa possibilidade", disse.

PUBLICIDADE

"Mesmo depois do golpe, quando as repúblicas proclamaram sua independência e os poderes do presidente soviético foram seriamente enfraquecidos, permaneci certo de que a união poderia ser preservada. Propus uma União de Estados Soberanos", disse.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE