Há 49 anos, o povo português fez a Revolução dos Cravos

Apoie o 247

ICL

247 - Em 25 de abril de 1974, as Forças Armadas portuguesas lideraram um movimento democrático e popular que derrubou o regime salazarista, então liderado por Marcelo Caetano, que havia sucedido o ditador António de Oliveira Salazar. A rebelião foi liderada por oficiais do Exército e da Marinha, que formaram o Movimento das Forças Armadas (MFA). Com a adesão popular, a marca da Revolução foi a aliança Povo-MFA.

Foi uma revolução rápida e relativamente pacífica, com os militares controlando a maior parte do país em poucas horas. A população, cansada da opressão apoiou amplamente os militares e saiu às ruas para comemorar a queda do governo. Os soldados ofereceram cravos vermelhos aos civis, simbolizando a não-violência do movimento, e essa oferta de flores acabou sendo conhecida como a Revolução dos Cravos.

Após a queda do regime, Portugal realizou eleições livres pela primeira vez em mais de 50 anos, instituiu um governo democrático e começou a promover reformas sociais e econômicas.

A Revolução dos Cravos é lembrada como um momento de esperança e transformação em Portugal, e o dia 25 de abril é comemorado em homenagem aos valores democráticos, à luta pela liberdade e por transformações sociais. A Revolução dos Cravos resultou no fim do regime colonial que Portugal mantinha em países africanos e na adoção de uma Constituição progressista.

A eurodeputada Sandra Pereira, do Partido Comunista Português, fez no plenário do Parlamento Europeu um pronunciamento em que lançou a palavra de ordem "25 de Abril sempre, fascismo nunca mais!"

"Foi na madrugada do dia 25 de Abril de 1974 que se pôs fim à longa noite fascista que durante 48 anos oprimiu Portugal e os portugueses", disse Sandra Pereira.

"Uma ditadura que sujeitou o povo à pobreza, à miséria, à fome e à guerra para sustentar a fortuna e opulência de uma minoria".

"Que condenou o país ao analfabetismo e ao atraso".

"Uma ditadura criminosa que reprimiu, censurou, prendeu, torturou e assassinou muitos daqueles que a ela ousaram opor-se, particularmente os comunistas".

A deputada ressaltou que "a Revolução de Abril devolveu a liberdade ao povo português, a independência, a soberania e a paz; abriu o caminho para a construção de um Portugal democrático, desenvolvido e de progresso".

A Revolução de Abril "garantiu direitos, afirmou valores, realizou sonhos e trouxe a esperança e a força de sonhar. Às crianças, aos jovens, às mulheres..." E citou um verso da célebre música de Zeca Afonso, que serviu de senha para a rebelião militar: “O povo é quem mais ordena!”

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.