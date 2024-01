Apoie o 247

Sputnik – Na última sexta-feira, 7 de janeiro de 2024, o historiador francês Emmanuel Todd fez previsões sobre a situação na Ucrânia, antecipando a derrota iminente da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) no conflito. Todd, conhecido por suas análises geopolíticas, afirmou que essa derrota levará à reconciliação entre a Rússia e a Europa, com uma aproximação particular à Alemanha, contrariando os interesses dos Estados Unidos.

Em uma entrevista à Le Point Magazine antes do lançamento de seu livro "La Defaite de L'Occident" ("A Derrota do Ocidente"), Todd criticou a postura ocidental em relação à Rússia, argumentando que a resistência à aproximação entre Alemanha e Rússia era um dos objetivos dos EUA. Segundo ele, essa reaproximação teria excluído os Estados Unidos do sistema de poder europeu, e, por isso, preferiram "destruir a Europa em vez de salvar o Ocidente".

Todd destacou o declínio do status global dos Estados Unidos como superpotência e a fragilidade de seu complexo militar-industrial. Ele também ressaltou a diminuição da influência da Europa, antes representada pela forte parceria entre França e Alemanha, e apontou que a Alemanha assumiu um papel dominante desde a crise financeira de 2007-2008.

Além disso, o historiador observou que, após o conflito ucraniano, a União Europeia (UE) se afastou da Rússia, prejudicando seus próprios interesses comerciais e energéticos. Todd criticou a narrativa predominante no Ocidente sobre o conflito na Ucrânia, descrevendo o ambiente como "putinofóbico e russofóbico". Ele defendeu uma visão pluralista que reconhece diferentes perspectivas e afirmou estar "lutando para manter o Ocidente pluralista".

Quanto às eleições nos Estados Unidos neste ano, Todd afirmou que para os russos, as mudanças nos governantes não fazem diferença, pois a Rússia está em guerra com a América do Norte.

