“Interesses fundamentais da burguesia são representados pelo centro”, diz Altman

247 - O jornalista Breno Altman, em entrevista à TV 247, apontou que o elemento mais interessante do áudio de André Esteves é a sua convicção de que o elemento central do processo eleitoral brasileiro é o centro. Para Altman, na realidade, esta é uma constatação apenas dos interesses da burguesia.

Na gravação , obtida pelo Brasil 247, Esteves avalia que Jair Bolsonaro vence em 2022 se ficar calado, e Lula ganha se manter uma economia neoliberal. “É uma aposta ao gosto do que deseja o grande capital. Ele fala que os interesses da burguesia brasileira determinarão o processo eleitoral, não pela via do bolsonarismo, da truculência, da mudança de regime político. Ele fala que os interesses da burguesia determinarão o curso da disputa eleitoral, ganhe quem ganhar”, disse Altman.

Contudo, o analista político lembrou que todas as pesquisas apontam para a existência de uma “polarização” na política brasileira. “Essa é uma análise nova, que não se ampara em nenhuma pesquisa que eu conheço. Nenhuma pesquisa relevante aponta para isso. Ao contrário, as pesquisas apontam que os dois candidatos favoritos, que são percebidos por fatias do eleitorado como polos, têm mais de 70% de preferência eleitoral”, prosseguiu.

“Ou ele conhece números que são desconhecidos pelos outros institutos de pesquisa, ou o que ele está fazendo é aquilo que no jargão do próprio empresariado chama-se wishful thinking, ou seja, o que ele gostaria que existisse, e não o cenário real”, completou.

