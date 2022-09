Jornalismo dos EUA é complacente com os poderosos, diz jornalista norte-americano

Apoie o 247

O colapso histórico do jornalismo

Por Patrick Lawrence no ScheerPost. Tradução automática pelo Consortium News

Eu nunca superei uma história que o New York Times publicou em sua revista de domingo em maio de 2016. Talvez você se lembre da ocasião. Era um longo perfil de Ben Rhodes, o principal conselheiro do governo Obama para “comunicações estratégicas”. Foi escrito por um repórter chamado David Samuels.

Esses dois formavam um par impressionante – adequado, eu diria. Rhodes era um aspirante a escritor de ficção que morava no Brooklyn quando, pela mais improvável das reviravoltas, encontrou seu caminho para o círculo íntimo da Casa Branca de Obama. Samuels, um freelancer que geralmente cobria celebridades da cultura popular, há muito sucumbira àquele estilo infelizmente inteligente comumente afetado por aqueles que escrevem sobre estrelas do rock e outros de maior ou menor frivolidade.

O trabalho de Rhodes era produzir “alguma reestruturação maior da narrativa americana”, como disse Samuels. “Rhodes é um contador de histórias que usa as ferramentas de um escritor para promover uma agenda que é empacotada como política.” Um flack profissional direto de Edward Bernays, em inglês simples. Um contador de histórias que traficam fatos manipuláveis ​​e finais felizes. “Embalado como política:” um belo toque que transmite a mercantilização do nosso discurso público.

Rhodes e Ned Price, seu vice, eram acrobatas das mídias sociais. Price, um ex-analista da CIA e agora porta-voz do Departamento de Estado, contou sem inibição como eles alimentaram correspondentes da Casa Branca, colunistas e outros em posições de influenciar a opinião pública como um fazendeiro de fois gras alimenta seus gansos.

Aqui está Price no dia-a-dia do exercício:

“Existem esses multiplicadores de força. Temos nossos compadres . Vou entrar em contato com algumas pessoas, e, você sabe, eu não gostaria de nomeá-las…. E eu vou dar a eles um pouco de cor, e a próxima coisa que eu sei, muitos desses caras estão no espaço de publicação das pontocom e têm muitos seguidores, e eles estarão divulgando essa mensagem por conta própria.”

Rhodes deu a Samuels uma análise mais estruturada desse arranjo:

“Todos os jornais costumavam ter escritórios no exterior. Agora não. Eles nos chamam para explicar o que está acontecendo em Moscou ou Cairo. A maioria dos meios de comunicação estão relatando eventos mundiais de Washington. O repórter médio com quem conversamos tem 27 anos e sua única experiência de reportagem consiste em estar em torno de campanhas políticas. Isso é uma mudança radical. Eles literalmente não sabem nada.”

Escrevi longamente sobre o artigo do Times no Salon , onde eu era colunista de relações exteriores na época. Havia tanta coisa para descompactar no relatório de Samuels que eu mal sabia por onde começar. Em Price, tivemos uma completa falha em entender o papel do funcionamento adequado da mídia e a natureza do espaço público como um todo.

Rhodes descreveu um corpo de imprensa da Casa Branca composto por pós-adolescentes completamente dependentes do arranjo de alimentação dos gansos, especialmente quando reportavam questões de segurança nacional: “Eles literalmente não sabem nada”.

Rhodes e Price estavam descrevendo alguma virada qualitativa nas relações da mídia com o poder. Não quero sugerir que essas relações tenham sido muito boas, na memória viva, mas em algum momento houve um desmaio, uma passagem de mal a pior. “Quando você lê reportagens rotineiras da imprensa no Times ou em qualquer outro grande jornal”, escrevi sobre o perfil de Rhodes, “você está olhando para o que os funcionários que ainda chamamos de repórteres postam nos quadros de avisos do governo, que ainda chamamos de jornais. ”

Quando isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Havia ainda pior por vir? Como chegamos aqui, em outras palavras, e para onde vamos? Estas foram as minhas perguntas. Eles ainda são minhas perguntas. Sinto-me motivado a considerá-los novamente pela cobertura dos principais correspondentes que trabalham na Ucrânia. Entre as muitas coisas que podemos querer chamá-los, eles são gansos.

The New Yorker Era uma vez

Meu primeiro indício de que algo estava mudando na forma como a imprensa americana olhava para o mundo e relatava o que seus correspondentes viam era perto de casa, um caso de pequeno calibre – pequeno furo, algo grande para se pensar ao contar. Eu estava morando no Japão na época, do final dos anos 1980 até meados dos anos 1990. Além de meus deveres para o International Herald Tribune , eu escrevia “Carta de Tóquio” para o The New Yorker .

Havia uma longa e honrada tradição de “Cartas de” na época: Janet Flanner de Paris, Jane Kramer de toda a Europa, Mollie Panter-Downes de Londres. Bob Shaplen, que deu sua carreira à Ásia, foi por muito tempo o “correspondente do Extremo Oriente” da The New Yorker e escreveu cartas de mais ou menos todas as capitais asiáticas. Foi Shaplen, no final de sua carreira e de sua vida, que passou para mim.

O que distinguiu a cobertura estrangeira do The New Yorker , incluindo todas as Cartas de, foi a forma como foi produzida. Aqueles que o escreveram não estavam apenas lá: eles estavam lá há muito tempo, normalmente, e conheciam seus vários lá completamente, até intimamente. Eles escreviam não de fora olhando para dentro, narizes encostados no vidro, mas de dentro dos lugares e entre as pessoas que cobriam. Você tem a droga de dentro, como eles costumavam dizer, quando você lê suas peças - os sussurros no palácio, a conversa na rua. O material era muito mais profundo do que qualquer coisa que você pudesse ler nos diários.

Meu New Yorker era o New Yorker de Bob Gottlieb , Gottlieb tendo sucedido ao famoso William Shawn na cadeira de editor. Bob queria atualizar a revista, preservando seu caráter especial. Então Bob foi deposto em favor de Tina Brown, que era obcecada por flash-and-dash e “buzz”. Tudo tinha que ter buzz. David Samuels poderia ter feito o perfil de Tina: ela era desse tipo. Ela arruinou a revista. Ela já se foi há muito tempo, mas a The New Yorker nunca se recuperou de Tina.

Os editores de Tina aceitaram as Cartas de Tóquio que eu arquivei depois que ela assumiu, mas nenhuma delas foi publicada. No meu próximo e último contato com o The New Yorker , alguns anos depois, propus um perfil de Shintaro Ishihara, o governador da prefeitura de Tóquio, um marinheiro talentoso e um nacionalista cuspidor de fogo cheio de bile antiamericana. Eu gostava de Ishihara precisamente por sua bile, embora quando você o entrevistou ele parou de bater em você.

A New Yorker não se interessou pela peça proposta. Alguns meses depois, publicou um perfil de ninguém menos que Shintaro Ishihara, escrito por um repórter enviado de Nova York que, ficou claro em seu relatório, tinha apenas conhecimento superficial de seu tópico ou qualquer outra coisa a ver com o Japão.

Minha experiência logo ficou evidente na cobertura internacional da The New Yorker. Já não se voltava para os correspondentes há muito tempo e bem entrincheirados no exterior, mas para as pessoas enviadas para uma reportagem e depois trazidas de volta. Descrevo uma virada sutil, mas teve implicações profundas. Uma revista conhecida por sua cobertura de lugares estrangeiros “de dentro para fora” – minha expressão para isso – decidiu que queria uma reportagem que colocasse a sensibilidade americana em primeiro lugar. O fora dentro faria mais do que fazer. Eu leio isso agora como uma indicação precoce de uma mudança na maneira de os Estados Unidos verem os outros – ou não.

Como visto de Washington

Em 1995, quando meus arquivos finais para o The New Yorker não eram publicados, Tom Friedman assumiu “Foreign Affairs”, uma coluna com uma longa história, não direi consagrada, no The New York Times . A chegada de Friedman, com sua arrogância, sua prosa de barriga de cerveja e seu jingoísmo liberal, foi outro sinal dos tempos. Big Tom escrevendo naquele espaço duas vezes por semana deixou muito claro que as práticas de correspondentes e comentaristas estavam mudando – o que, posso ver agora como não podia naquela época, marcou uma mudança na consciência americana.

Nunca gostei muito da coluna Foreign Affairs. Sua relação com o poder sempre me pareceu eticamente questionável. Começou no final da década de 1930 como “Na Europa” e sempre esteve entre as atribuições mais delicadas do jornal. CL Sulzberger, descendente dos proprietários e uma CIA. colaborador durante a Guerra Fria, capturou aquela certeza patrícia que os EUA possuíam durante as primeiras décadas do pós-guerra.

Quando assumiu a coluna na década de 1980, Flora Lewis descreveu um continente inquieto dentro dos limites da OTAN e do abraço americano. Aqui e ali nos arquivos você encontra colunas que testam os limites da franquia. Mas você nunca encontrará um em que os limites se tornem visíveis.

Relendo essas pessoas, fico impressionado com certas coisas, no entanto. Eles apreciavam a complexidade e a diversidade – não apenas na escuridão selvagem além da aliança ocidental, mas também dentro dela. Por pior que fosse o trabalho – e as colunas de Cy Sulzberger colecionavam clichês como cracas na proa de um veleiro – ele derivou de viver e trabalhar no exterior por muitos anos. Eles mostram a confiança que os americanos sentiram em meio ao século americano. Mas raramente, ou nunca, eles foram triunfantes ou justos. Eles não tinham nada para provar.

A primeira coisa que Friedman fez quando herdou o espaço de Relações Exteriores na página de opinião foi mudar a coluna para Washington – não mais viver entre outros. A segunda coisa que ele fez foi parar de ouvir os outros além de alguns amigos e conhecidos. Em The Lexus and the Olive Tree , seu execrável hino à globalização neoliberal liderada pelos EUA, ele se descreveu como um “turista com atitude”. Tom tinha em um. Como ele explicou naquele livro de 1999, suas fontes favoritas eram corretores de títulos e gestores de fundos de hedge.

“Na aldeia global de hoje, as pessoas sabem que há outra maneira de viver, conhecem o estilo de vida americano e muitas delas querem uma fatia tão grande quanto possível – com todas as coberturas. Alguns vão para a Disney World para obtê-lo, e alguns vão para Kentucky Fried, no norte da Malásia.” Este era o Big Tom na cadeira de Relações Exteriores. Esta é a degeneração do comentário americano sobre o mundo além de nossas costas – em “tempo real”, digamos.

A coluna Negócios Estrangeiros desapareceu completamente, devo acrescentar. O Times arrasou anos atrás. Afinal, por que alguém iria querer ler uma coluna com esse nome?

Se meu tópico é um lapso gradual nas práticas profissionais dos jornalistas americanos, uma indiferença gradual ao “estar lá”, não podemos pensar nisso sozinho. Suas delinquências devem ser entendidas como sintomas de uma maior indiferença entre nós em relação ao mundo que se instalou desde, eu diria, os alemães desmantelaram o Muro de Berlim e os EUA entraram em suas memoráveis ​​décadas de triunfalismo. Gradualmente, desde então, importa cada vez menos o que as outras pessoas pensam ou fazem ou quais podem ser suas aspirações. A única maneira de ver as coisas é a maneira americana.

Os casos que descrevi são os primeiros sinais dessa virada para pior. Mas se são sintomas, também são causas. Afinal, é possível ser os dois. Este é o poder da mídia quando colocada em propósitos perversos. Muitos de nós nos tornamos progressivamente indiferentes aos outros desde a década de 1990, e isso ocorre em grande parte porque nossa mídia impressa e de transmissão nos mostrou como.

Sucesso do 11 de setembro no jornalismo

Os eventos de 11 de setembro de 2001 mudaram as coisas novamente – nas práticas de nossa mídia, no Zeitgeist completamente. Quinze anos depois dessas tragédias, Ben Rhodes e Ned Price estavam alimentando seus gansos. Seis anos depois disso, estamos recebendo a pior cobertura da imprensa de eventos no exterior que me lembro dos correspondentes na Ucrânia.

Poucos dias depois dos ataques ao World Trade Center e ao Pentágono em 11 de setembro de 2001, o secretário de imprensa de George W. Bush organizou uma teleconferência com os principais editores americanos em Washington. A intenção de Ari Fleischer era garantir a cooperação de jornais e emissoras enquanto o governo definia e processava sua nova “guerra ao terror”. Ele pediu aos que estavam na linha que apagassem a cobertura que revelasse como a América travaria essa guerra. Fleischer estava especialmente ansioso para manter longe da vista do público as operações da CIA e o resto do aparato de segurança nacional. Todos os presentes naquele dia prontamente agradeceram ao governo Bush nesses assuntos.

Alguns anos depois, Jill Abramson, chefe da sucursal de Washington do The New York Times na época da ligação de Fleischer, nos deu o que parece ser o único relato existente da troca. “O objetivo da ligação era fazer um acordo com a imprensa – isso foi apenas alguns dias depois do 11 de setembro – de que não publicássemos nenhuma história que entrasse em detalhes sobre as fontes e métodos de nossos programas de inteligência”, explicou Abramson em um comunicado. longa palestra em 2014 na Chautauqua Institution, uma convocação de auto-aperfeiçoadores bem-intencionados no oeste de Nova York. “Não foi complicado reter tal informação. E por alguns anos, realmente alguns anos, não acho que a imprensa, em geral, publicou nenhuma história que aborrecesse a Casa Branca de Bush ou parecesse violar esse acordo.”

Fico maravilhado quando considero o que agora sabemos de “tais informações”. Incluía sequestros da CIA, que o governo mais tarde denominou “entregas extraordinárias” para obscurecer a verdade do que fez, juntamente com o uso de “sites negros” onde detidos não acusados ​​foram sujeitos a afogamento e outras formas de tortura sádica. “Tal informação”, descobriu-se mais tarde, também incluía a vigilância indiscriminada da Agência de Segurança Nacional de americanos e de quaisquer não americanos que ela escolhesse.

Fico maravilhado porque se os editores mais influentes da imprensa tivessem determinado a dizer a Ari Fleischer onde descer, exatamente como deveriam e exatamente nesses termos, essas coisas podem não ter ocorrido, e o governo americano e a mídia americana .11 eventos como instituições mais honrosas.

Quando um secretário de imprensa da Casa Branca considera apropriado convocar tal reunião e pedir aos presentes que participem da censura de suas próprias publicações, fica claro que a relação da mídia com o poder – neste caso, o poder político e administrativo – já estava comprometida. Os editores a quem Fleischer apelou logo depois aceitaram o termo “guerra ao terror” sem nenhuma hesitação ou objeção registrada. Esta foi mais uma violação da ética profissional com consequências de longo alcance, já que um estado de guerra inevitavelmente altera as relações da mídia com o poder.

Eu considero essas respostas em uníssono como um momento decisivo no declínio da mídia americana e sua cobertura das relações exteriores durante os anos pós-2001. Para entender isso, é necessário considerar brevemente o que aconteceu com os Estados Unidos e os americanos juntos naquela manhã de final de verão em Lower Manhattan e em Washington.

O 11 de setembro marcou o fim estranhamente abrupto do “Século Americano” e – imperdível – a consciência que ele gerou entre os americanos. Eu fiz este ponto neste espaço e em outros lugares em ocasiões anteriores. Houve, em suma, um colapso psicológico muito mais conseqüente do que o colapso das torres, por mais dolorosas que tenham sido as 3.000 mortes.

As elites políticas dos Estados Unidos assumiram uma postura defensiva naquele dia. Eles se afastaram do mundo e se voltaram contra ele de uma só vez. A administração Bush foi abertamente xenófoba com toda a sua conversa de “islamofascismo” e outras noções ridículas. A maioria dos americanos virou-se da mesma maneira. Quando Jacques Chirac se recusou a alistar a França na “coalizão dos dispostos” de Bush contra o Iraque, os franceses se tornaram “macacos de rendição comedores de queijo”, uma expressão que sempre gostei por seu vigoroso jingoísmo americano. Lembre-se de "Freedom Fries"?

Do mundo para contra ele

Essa hostilidade para com os outros espreita na mente americana desde o século 17, aparecendo com muita frequência. Os irlandeses do século 19 eram ignorantes , os italianos gordurosos e os chineses amarelos e um perigo. O 11 de setembro mergulhou a América neste esgoto mais uma vez. Por um tempo, era perfeitamente aceitável se referir aos muçulmanos como “cabeças de trapo”.

Essa mudança, longe do mundo e contra ele, é bastante lamentável por uma questão de postura nacional. Mas foi especialmente decisivo ao liderar a cobertura de eventos no exterior em nossos principais diários e emissoras direto para baixo. Tal como sabemos, esta cobertura tornou-se a pior da minha vida bastante longa, mas uma nota de cautela neste ponto: chamei a cobertura da mídia americana de relações exteriores a pior em minha vida em várias ocasiões no passado, apenas para encontrar sua a deterioração se aprofunda inexoravelmente e às vezes a cada dia.

Por que é isso? Por que estabeleço o dia 11 de setembro de 2001 como ponto de partida?

Jill Abramson passou a atuar como editora executiva do The Times . Embora esse ínterim tenha terminado quando ela foi demitida depois de dois anos e meio, ela era uma jornalista de grande estatura, se não de alto calibre. Aqui está o que ela disse quando explicou ao seu público de Chautauqua as razões pelas quais a imprensa americana cedeu tão covardemente às exigências censuráveis ​​de Ari Fleischer. “Os jornalistas também são americanos. Eu me considero, como tenho certeza que muitos de vocês, um patriota.”

Essas duas frases me espantam toda vez que penso nelas. Por um lado, eles são uma repetição quase literal do que dezenas de editores, editores, colunistas, correspondentes e repórteres disseram depois que Carl Bernstein, na edição de 20 de outubro de 1977 da Rolling Stone , expôs mais de 400 deles como CIA. colaboradores. Joe Alsop, colunista do New York Herald Tribune e mais tarde do The Washington Post e um Cold Warrior por excelência : “Fiz coisas por eles quando achava que era a coisa certa a fazer. Eu chamo isso de cumprir meu dever como cidadão.”

Nada nunca muda? Pessoas como Abramson aprendem alguma coisa?

Por outro lado, do tempo de Alsop ao de Abramson e ao nosso, não parece ocorrer a essas pessoas que para um editor ou repórter ser um bom americano requer apenas que ele ou ela seja um bom editor ou repórter. Em vez disso, eles raciocinam que em tempos de crise é de alguma forma necessário que a mídia traia seus princípios fundamentais – como se eles fossem, no fundo, dispensáveis.

“O que aconteceu não importava mais. O fornecimento balanceado não importava mais. A precisão não importava mais. O trabalho de testemunhar não importava mais. A conformidade importava.”

Ponto final aqui: o erro mais grave da mídia americana durante a Guerra Fria, o progenitor de todos os outros, foi seu alistamento voluntário na causa do novo estado de segurança nacional. Era disso que Alsop estava falando. Foi realizado, eu diria, em 1948 ou 1949 no máximo: em outras palavras, a imprensa e as emissoras subiram na recém-declarada cruzada do governo Truman mais ou menos imediatamente.

E é também sobre isso que Jill Abramson estava falando nos confins de Chautauqua 65 anos depois. E foi isso que a mídia americana fez imediatamente após o 11 de setembro: eles se alistaram mais uma vez na nova causa do estado de segurança nacional.

Na época de Abramson, os Estados Unidos haviam consolidado um império global que era apenas nascente quando Joe Alsop e seu irmão, Stewart, escreviam. A distinção é importante. Muito antes de tudo isso, Rudolf Rocker, um daqueles verdadeiros anarquistas produzidos no final do século XIX, publicou Nacionalismo e Cultura . Este livro - difícil de encontrar agora e caro quando você o fizer - nos lembra: À medida que um império reúne e guarda seu poder, todas as instituições de cultura são necessárias de uma ou outra maneira para servi-lo. Nenhum que não pode sobreviver. Rocker usou “cultura” de forma muito ampla. Em seu significado do termo, os meios de comunicação de uma determinada nação são instituições culturais, e a amarga verdade que ele articulou se aplica.

Depois de 11 de setembro, a princípio sutilmente e depois não tanto, um governo após o outro insistiu que só há uma maneira de entender o mundo - a maneira americana - e não há necessidade de entender ou consultar a de mais ninguém. Estou tentado a convidar os leitores a terminar este parágrafo, mas isso parece indelicado. Então: Essa maneira de pensar, ou de não mais pensar, é essencialmente defensiva, o refúgio dos ansiosos e incertos. E se não definiu a espiral descendente na qualidade da cobertura estrangeira pós-2001 da grande mídia, esta é uma decisão muito próxima.

John Pilger, o correspondente e cineasta australiano-britânico, comentou depois que os EUA cultivaram o golpe de 2014 em Kyiv: “A supressão da verdade sobre a Ucrânia é um dos apagões de notícias mais completos de que me lembro”. Ouça, ouça, embora eu imagine que John possa pensar em apagões mais “completos” agora, oito anos depois.

Aqueles leitores e espectadores que limitaram suas fontes de informação ao mainstream receberam algumas versões impossivelmente de chapéus pretos e brancos dos eventos na Ucrânia após o golpe de fevereiro de 2104 – que não foi um golpe, mas uma “revolução democrática”. Isso foi exatamente como as panelinhas políticas em Washington queriam.

O papel dos EUA no golpe, a presença de neonazistas entre os golpistas, o caráter antidemocrático da derrubada de um presidente devidamente eleito, o subsequente bombardeio de civis pelo novo regime nas províncias orientais - uma campanha de oito anos - a discriminação generalizada desde então contra Falantes de russo e mídia crítica, os assassinatos de figuras políticas da oposição, o uso da Ucrânia por Washington em seu esforço de longa data para subverter o russo — tudo isso foi deixado de fora.

Quando a crise na Ucrânia eclodiu, a guerra na Síria já durava mais de dois anos. Não estou chamando isso de guerra civil porque não foi uma. Os EUA transformaram o que começou como manifestações legítimas contra o governo de Damasco no final de 2011 em um conflito armado no início de 2012, o mais tardar. Foi mais ou menos então que Jake Sullivan, conselheiro de Hillary Clinton na época, enviou um memorando ao secretário de Estado: Boas notícias, temos a Al-Qaeda do nosso lado na Síria.

Imagina estar lá

Da operação de golpe mal disfarçada, do armamento de fanáticos jihadistas contra o governo secular de Assad, dos selvagens assassinatos, sequestros e torturas que a CIA efetivamente financiou: Não, da verdadeira natureza desta guerra não lemos nada a menos que recorramos ao poucos jornalistas independentes com princípios suficientes para reportar em solo sírio. Imagine isso: Estar lá.

Como a mídia impressa e as redes ocidentais noticiaram a crise síria me pareceu – continuo recorrendo a isso – entre os piores casos de abandono da minha vida. Correspondentes ocidentais permaneceram em Beirute ou Istambul e obtiveram suas informações por meio de fontes na Síria por telefone, Skype ou mídia social.

E quem eram essas fontes? Figuras da oposição ou a equipe síria de organizações não governamentais ocidentais, em geral fontes anti-Assad para uma. Mas não importa isso: esse material foi para a reportagem como objetivo. O admirável Patrick Cockburn expôs tudo isso anos atrás em um artigo muito bom na The London Review of Books , quando o LRB publicava essas coisas.

E para onde esses correspondentes se voltavam quando precisavam de uma citação analítica concisa? Para acadêmicos americanos, habitantes de think tanks e funcionários do governo em Washington. Essa prática, devo acrescentar, não se limita de forma alguma à cobertura da Síria. Com uma data de Beirute ou Pequim, os correspondentes americanos agora não pensam em citar americanos e depois ler de volta para a América o que os americanos pensam sobre esta ou aquela questão de relações exteriores.

Essas práticas imperdoáveis ​​foram generalizadas na Síria. Vou citar dois nomes porque acho que nomear nomes nesses tipos de casos é importante. Ben Hubbard e Ann Barnard, ambos do The New York Times , estavam entre os piores infratores. Eles lideraram o bando ao se referirem incessantemente aos jihadistas assassinos como “rebeldes moderados”, essa frase agora infame. Foi em grande parte porque esses rebeldes moderados os decapitariam se relatassem da Síria que Hubbard, Barnard e outros raramente pisaram no país, se é que o fizeram, para cobrir a guerra que pretendiam cobrir.

A essa altura, estava muito claro: o que começou com a teleconferência de Ari Flesicher agora era um processo consolidado. Nenhum correspondente estrangeiro cujos relatos de eventos não correspondessem exatamente à ortodoxia de Washington poderia reportar para a grande mídia. O que aconteceu não importava mais. O fornecimento balanceado não importava mais. A precisão não importava mais. O trabalho de testemunhar não importava mais. A conformidade importava. Aqueles que fazem um trabalho de princípios na imprensa independente, o trabalho de testemunhar, agora como então, são rotineiramente vilipendiados.

Entre parênteses, vejo que mais uma vez afirmei a importância da mídia independente em nosso tempo. Isso não pode ser enfatizado com muita frequência. Acontece que acho que a mídia americana tem um futuro brilhante, por mais miseráveis ​​que pareçam suas perspectivas atuais. Não será fácil ou rapidamente conquistado, mas esse futuro está nas publicações independentes como esta.

Qual a distância entre as agências em Beirute e o escritório de Ben Rhodes na Casa Branca de Obama? Um pulo, eu diria. Com Rhodes como “estrategista de comunicação” de Obama e Ned Price seu vice-chefe, os correspondentes que cobrem a Síria poderiam ter feito exatamente o mesmo trabalho se estivessem entre os “compadres” de que Price falou em 2016 – jornalistas de Washington que relataram eventos estrangeiros depois que ele os alimentava como gansos. O mesmo vale para os correspondentes que agora cobrem a crise na Ucrânia.

Com uma diferença: resta apenas manter a aparência de que se está trabalhando como correspondente estrangeiro – a pose heróica. A reconstituição parece ser o ponto agora. Fora isso e com poucas exceções, todos eles voltaram para casa – sem curiosidade, letargicamente para casa, fica a impressão sem inspiração nem coragem, resignado à nova rotina.

Patrick Lawrence, correspondente no exterior por muitos anos, principalmente para o International Herald Tribune, é colunista, ensaísta, autor e conferencista. Seu livro mais recente é Time No Longer: Americans After the American Century. Sua conta no Twitter, @thefloutist, foi permanentemente censurada. Seu site é Patrick Lawrence. Apoie seu trabalho através de seu site Patreon. Seu site é Patrick Lawrence. Apoie seu trabalho através de seu site Patreon.

