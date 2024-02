"Lula merece o Nobel da Paz, mas talvez o Nobel não mereça Lula", afirma Vassoler

Na estreia do programa Filosofia do Cotidiano, Vassoler enfatizou a necessidade de reconhecer o papel de Lula na promoção da paz e da justiça social edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – No programa "Filosofia do Cotidiano", conduzido pelo escritor e professor Flávio Ricardo Vassoler, transmitido pelo YouTube da TV 247, o tema girou em torno da possível atribuição do prêmio Nobel da Paz ao presidente Luís Inácio Lula da Silva. Em sua estreia, ocorrida em 17 de fevereiro de 2024, o programa propôs uma análise aprofundada dos eventos contemporâneos sob uma perspectiva filosófica e histórica.

Durante a transmissão, Vassoler traçou um panorama da trajetória política de Lula, desde sua atuação sindical até a presidência do Brasil. Ele abordou momentos marcantes da história do país, enfatizando o papel do ex-presidente na defesa dos direitos dos trabalhadores e na implementação de políticas sociais.

continua após o anúncio

Vassoler destacou também os desafios enfrentados por Lula, incluindo sua prisão política e as acusações injustas enfrentadas durante a Operação Lava Jato. No entanto, ressaltou a mobilização popular em prol de sua libertação e a importância de sua liderança no cenário político nacional e internacional.

Ao concluir, Vassoler expressou sua convicção de que Lula é merecedor do prêmio Nobel da Paz, mas levantou questionamentos sobre a própria instituição do Nobel. Ele ponderou sobre a politização da comissão responsável pela premiação e enfatizou a necessidade de reconhecer o papel de Lula na promoção da paz e da justiça social, não apenas no Brasil, mas em escala global. "Lula merece o Nobel da Paz, mas talvez o Nobel não mereça Lula", disse ele. Assista:

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: