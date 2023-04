"Novo ensino médio faz parte da guerra híbrida contra o Brasil", diz Elias Jabbour

Apoie o 247

247 – O professor Elias Jabbour concedeu uma entrevista à TV 247, no programa Boa Noite 247, na qual discutiu o novo ensino médio e suas implicações no contexto político e social do Brasil. Segundo Jabbour, o novo modelo de ensino faz parte da chamada "guerra híbrida" contra o país.

Jabbour ressalta que o Brasil está sendo disputado por interesses estrangeiros e que essa disputa se dá também no campo das ideias e das consciências. Para ele, o novo ensino médio tem como objetivo criar um país alienado, sem capacidade crítica e preparado para aceitar as ideias neoliberais e fascistas que vêm ganhando espaço na sociedade brasileira.

O professor destaca que o novo ensino médio se baseia em uma lógica mercadológica que não leva em conta a formação integral dos estudantes. Segundo ele, o foco está na formação técnica e profissionalizante, deixando de lado as ciências sociais e humanas, que são essenciais para a formação crítica e consciente dos indivíduos.

Jabbour também critica a forma como as ciências sociais vêm sendo destruídas no Brasil pelo neoliberalismo. Segundo ele, essa corrente ideológica tem como objetivo acabar com a reflexão crítica sobre a sociedade e criar uma visão de mundo baseada na competição e na individualidade, em detrimento do coletivo e da solidariedade.

Para Jabbour, é fundamental resistir a essa lógica destrutiva e lutar por um ensino que valorize a formação integral dos estudantes e a reflexão crítica sobre a sociedade. Ele defende a necessidade de uma educação que contribua para a formação de cidadãos conscientes, capazes de compreender o mundo em que vivem e de lutar por uma sociedade mais justa e igualitária.

