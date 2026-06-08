O crime implacável contra o povo cubano

Por Giorgio Trucchi | LINyM - O dia 6 de junho marcou o início de uma nova etapa de aprofundamento do bloqueio econômico, comercial e financeiro criminoso e ilegal, imposto por mais de seis décadas pelas administrações dos EUA contra Cuba. O novo pacote de sanções (ordem executiva 14404) anunciado pela administração Trump prevê a inclusão na lista de "Nacionais Especialmente Designados" (SDN, por sua sigla em inglês)[1] do presidente cubano Miguel Díaz-Canel, alguns de seus familiares, bem como familiares do líder da Revolução Cubana, Raúl Castro, ministros do gabinete e altos comandantes das Forças Armadas de Cuba. Também sanciona empresas públicas e instituições, entre outras, a financeira estatal FINCIMEX, o conglomerado empresarial GAESA e Gaviota, a agência estatal Amistur Cuba S.A., consórcios de mineração (Moa Nickel S.A.), o Ministério das Forças Armadas (MINFAR), os Comitês de Defesa da Revolução (CDRs) e o Instituto Cubano de Amizade com os Povos (ICAP). Os impactos foram imediatos. Para evitar as sanções secundárias impostas por Washington, o banco privado estrangeiro responsável pelo processamento de pagamentos internacionais rompeu seus laços com a FINCIMEX, o que levou à suspensão total das operações dos cartões internacionais Visa e Mastercard.

Devido ao mesmo temor, grandes redes hoteleiras como Meliá, Iberostar e Blue Diamond estão acelerando sua saída da ilha. Várias companhias aéreas estrangeiras estão fazendo o mesmo, impactando ainda mais o turismo, um dos setores-chave que impulsionam a geração de divisas.

Qualquer cidadão, banco ou empresa dos EUA também é proibido de realizar transações com pessoas e entidades cubanas sancionadas, sob pena de incorrer nas mesmas sanções secundárias.Uma ofensiva contra o povo As novas medidas são decretadas em meio a uma aceleração sustentada da ofensiva contra a maior das Antilhas, que começou com a declaração dos Estados Unidos de que Cuba é uma "ameaça incomum e extraordinária" à sua segurança nacional, seguida por um bloqueio energético ilegal e a ameaça de represálias econômicas contra aqueles que forneçam petróleo para a ilha e aprofundada com a nova ordem executiva. Segundo cálculos recentes, o cerco energético gerou perdas (energéticas) de quase 500 milhões de dólares, enquanto para a empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) as perdas chegariam a 280 milhões. O bloqueio do petróleo também impacta o sistema de saúde, com quase 100.000 pacientes aguardando cirurgia (11.000 são crianças); 16.000 pacientes que não podem continuar com suas sessões de radioterapia e outros 3.000 com hemodiálise; 32.000 gestantes aguardando ultrassons; 30.000 crianças sem poder ser vacinadas. Para Federica Cresci, membro do Grupo de Ação Internacionalista "Cuba Mambí", o fato de que entre as entidades sancionadas estejam o ICAP e Amistur é um fato gravíssimo. "Não são atacadas apenas estruturas estatais ou figuras políticas, mas também os canais pelos quais se desenvolvem a cooperação, os intercâmbios culturais, a solidariedade internacional e a amizade entre os povos". "Enquanto Washington continua falando sobre democracia e direitos humanos", continua Cresci, "reforça um sistema de medidas coercitivas unilaterais que, por mais de sessenta anos, tem sufocado economicamente o povo cubano e tenta isolar a ilha do resto do mundo". Dessa forma, explica a ativista, as sanções não afetam um governo abstrato, mas a vida cotidiana de milhões de pessoas, o acesso a medicamentos, a tecnologias, a pagamentos internacionais, ao comércio e até a atividades de solidariedade. Nesse sentido, alerta Cresci, Washington pretende decidir não apenas o que as empresas estadunidenses podem ou não fazer, mas também as espanholas, os bancos europeus, os operadores turísticos internacionais e qualquer sujeito econômico que mantenha relações com a ilha. "Esta é a verdadeira face do bloqueio econômico, comercial e financeiro contra Cuba. Não se trata de uma medida simbólica, nem de uma controvérsia diplomática, mas de uma verdadeira guerra econômica travada contra um povo inteiro, com o objetivo de provocar dificuldades, privações e sofrimento para quebrar a soberania do país. Diante dessa nova escalada da agressão imperialista, o silêncio equivale à cumplicidade", disse a ativista italiana. Um bloqueio criminoso Tudo isso se soma aos danos gigantescos causados pelo bloqueio de várias décadas que já somaria cerca de 171 bilhões de dólares. Considerando a depreciação do dólar em relação ao valor do ouro, esse valor ultrapassa 2,1 trilhões de dólares. Somente em 2024, as perdas ultrapassaram 7.5 bilhões, ou 625 milhões por mês, quase 21 milhões por dia e mais de 868.000 dólares por hora. Um aumento de quase 50% em comparação ao ano anterior. Quatorze horas de bloqueio "ilegal e criminoso" representam o custo da insulina necessária para tratar todos os pacientes diabéticos da ilha; dois meses equivalem ao custo do combustível necessário para cobrir as necessidades nacionais de eletricidade, enquanto um mês de bloqueio significa a perda dos recursos financeiros necessários para o plano anual de produção de energia solar. Guerra midiática Mas isso vai além, porque, paralelamente à campanha de máxima pressão, as ameaças de intervenção militar não cessam, nem a campanha midiática em nível internacional por meio de uma rede de mídia cubana chamada "independentes", financiada pelos Estados Unidos. A publicação de Alan McLeod, "USAID, NED y Open Society financian secretamente a medios cubanos 'independientes' para alentar el cambio de régimen" (versão original em inglês aqui) detalha como essas mídias, que se apresentam como promotoras de um jornalismo investigativo imparcial, estão sendo financiadas discretamente por Washington por meio da USAID, da Fundação Nacional para a Democracia (National Endowment for Democracy, NED) e da Fundação Open Society (Open Society Foundation, de George e Alex Soros), "para semear descontentamento por toda a nação caribenha e sensibilizá-la para aceitar uma possível invasão 'iminente' pela administração Trump." CubaNet, ADN Cuba, Diario de Cuba, El Toque, El Estornudo fazem parte da rede e desfrutaram do desembolso de milhões de dólares para desenvolver seu trabalho desestabilizador. Quando a administração Trump decidiu congelar o financiamento para a USAID e a NED, o efeito nesses veículos foi imediato. Isso também teve impacto mundial. Segundo o artigo de McLeod, a decisão de Washington revelou acidentalmente "uma extensa rede de mais de 6.200 repórteres e quase 1.000 veículos de mídia ao redor do mundo que estavam sendo treinados, apoiados e discretamente financiados pela frente da CIA, tudo sob o lema de promover a mídia independente e a liberdade de informação." No final, continua a publicação, a mídia apoiada pelos EUA não precisava se preocupar, e o financiamento da NED e da USAID foi retomado após alguma reestruturação. Nesse contexto, a figura do Secretário de Estado, Marco Rubio, se destaca. Segundo a publicação Cubadebate "La fabricación digital de Marco Rubio como 'solución' para Cuba", a presença de Rubio nas redes sociais da CiberCuba, Mario Pentón, Cubanet e El Toque, verdadeiras caixas de ressonância financiadas por agências dos EUA, opera como "uma arquitetura de influência e guerra cognitiva, uma vez que não se limita a reportagens sobre Cuba ou sobre a política externa dos EUA, mas busca produzir percepções". O político ultraconservador, explica a publicação, passa a apresentar Cuba como em crise terminal, a Washington como um centro legítimo de tomada de decisão, as sanções como pressão necessária, a ajuda humanitária como álibi moral, a transição política como resultado inevitável. Nesse sentido, continua Cubadebate: "não estamos enfrentando o jornalismo, mas, sim, uma máquina de intoxicação política, organizada para repetir quadros, ativar emoções, corroer a legitimidade da Revolução Cubana e fabricar consenso em torno da pressão dos EUA." Ameaça militar

Enquanto isso, as ameaças de Trump contra a ilha estão crescendo: "Vamos cuidar de Cuba assim que pudermos; assim que terminarmos com o Irã, vamos parar na costa de Cuba", disse ele, recentemente. Marco Rubio também falou novamente sobre um Estado falido, sobre a necessidade de mudança de regime e de um modelo político e econômico, acusando a ilha de patrocinar o terrorismo e abrigar instalações de inteligência da China e da Rússia. O presidente Díaz-Canel chamou as novas ameaças contra Cuba de "cegueira política". "O presidente dos Estados Unidos faz novas declarações ameaçadoras contra Cuba e o Departamento do Tesouro incorporou sanções novas e ilegítimas. Eles visam reforçar as medidas de bloqueio e o cenário de conflito entre Cuba e os Estados Unidos. Essa cegueira política se soma às medidas coercitivas aplicadas nas últimas semanas contra nosso país, projetadas para prejudicar o povo cubano. A agressividade e a perversão do governo dos EUA entrarão em conflito com nossa decisão de enfrentar os piores cenários e resistir ao ataque imperial", disse ele. O ministro das Relações Exteriores, Bruno Rodríguez, jogou mais lenha na fogueira. "Crianças cubanas são vítimas diretas da ganância, da asfixia econômica e da agressão dos EUA. O cerco petroleiro e o recrudescimento extremo do bloqueio constituem uma punição coletiva cruel e indiscriminada que causa mortes em nosso país, principalmente de bebês". Um exemplo disso, explica Rodríguez, é a duplicação da taxa de mortalidade infantil de 4,0 para 9,9 por mil nascimentos vivos, e a redução da expectativa de vida de crianças com câncer de 85% para 65%. A solidariedade é imprescindível Apesar dos ataques e das campanhas criminosas para gerar ansiedade e terror, a ajuda humanitária e a solidariedade de governos e povos amigos nunca deixaram de chegar a Cuba.

"Bombas destroem cidades. O cerco destrói a vida pouco a pouco. E quando essa violência dura sessenta e sete anos, o silêncio não é neutralidade: é cumplicidade", alerta Cresci. "Mas se Washington acha que pode isolar Cuba ao afetar também a amizade entre os povos, está cometendo um erro histórico. Porque a solidariedade internacionalista não conhece bloqueios, nem sanções, nem fronteiras. E enquanto milhões de mulheres e homens ao redor do mundo continuarem apoiando o povo cubano, nenhum cerco poderá quebrar sua dignidade, sua soberania e sua resistência. A solidariedade não deve ser sancionada. A solidariedade não para. A solidariedade não se rende, não desiste", concluiu[2].

Notas

[1] Indivíduos, empresas e grupos ligados a países sancionados, terroristas ou traficantes internacionais de drogas. Esse banco de dados é gerenciado pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA.

[2] cit. Contropiano (Publicado em Nueva Lista Informativa Nicaragua y Más: El despiadado crimen contra el pueblo cubano.

Revisão da versão em português: Rose Lima)